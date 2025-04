Luego de quedar eliminado la noche del lunes, la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), el actor argentino Diego Soldano reveló si se arrepiente o no de salvar a otro habitante en la semana 12 del programa.

La absurda respuesta de Lupillo sobre el triunfo de Maripily en “La Casa de los Famosos 4″

PUBLICIDAD

En una entrevista con la co-presentadora de LCDLF All Stars, Jimena Gállego, Soldano sostuvo que no se arrepiente de salvar a la colombiana Rosa Caiafa, a quien sacó el pasado domingo, de la tabla de nominados.

Adame vs. Paulo Quevedo en “LCDLF All Stars”: “Acuérdate de Puerto Rico en el teatro”

“No. Lo volvería hacer. Yo creo que esto no se trata de durar, permanecer y transcurrir en esa sobreviviendo a cualquier precio. Esto se trata de actuar y uno toma de decisiones. En este caso elegí salvar a Rosa, sentí que la tenía que proteger, esto afuera, pero son riesgos que uno toma.

Es raro porque tengo sensaciones encontradas. Me hubiera gustado quedarme, llegar a la final, durar un poquito más, pero si estaba muy desgastado“, dijo el actor.

¿Diego Soldano arrepentido de regalar su salvación y quedar eliminado de “LCDLF All Stars”?

Este se encontraba nominado junto a los mexicanos Alfredo Adame, Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz y Paulo Quevedo.

PUBLICIDAD

En la tercera temporada de LCDLF, ganada por la modelo boricua y virreina de Miss Universo 2019; Madison Anderson, Diego fue el eliminado también en la semana 12 luego de permanecer 55 días en la casa-estudio.

Rey superó su sexta sentencia, Adame recibió por cuarta vez el apoyo de los televidentes y Paulo que rescatado por quinta ocasión.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

En el juego siguen 11 habitantes luego de las eliminaciones de Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargas, Nacho Casano, Aleska Génesis Castellanos, Erubey De Anda, Julia Gama, Laura Bozzo, Alejandra Tijerina, Uriel del Toro, Carlos Chávez y Diego Soldano.