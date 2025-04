Puertorriqueño se ve afectado por apagón en España

El bloguero de viajes y creador de la plataforma Mochileando, Wilson Santiago Burgos, se encuentra en España, país que en estos momentos sufre un apagón que ha afectado los servicios de transporte, entre otros sistemas, como la telefonía.

Según indicó el puertorriqueño, llegó a Madrid por vía aérea desde Barcelona veinte minutos antes de que ocurriera el apagón general.

“No hay semáforos, la policía está en la calle dirigiendo el tráfico, hay un atasco bestial en Madrid. Ahora mismo, casi todos los vuelos están retrasados o suspendidos porque no está llegando la tripulación: no hay pilotos ni azafatas, ya que no hay trenes y están tratando de llegar en tráfico, pero sin semáforos en ningún lado. Básicamente, todo está detenido porque no hay electricidad. Aún se desconoce la causa. Si usted va a viajar a España en los próximos días, yo no sé si voy a poder tomar mi vuelo hoy, estoy cruzando los dedos. Espero que sí”, expresó el bloguero de viajes.

Santiago Burgos también recomendó a los puertorriqueños que tengan planificado un viaje a España o Portugal estar pendientes de las noticias, ya que ambos países enfrentan una emergencia por un apagón masivo.

Más temprano, se reportó que la empresa Red Eléctrica de España activó los planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector, tras el apagón ocurrido este lunes al mediodía en España y Portugal.

Así lo anunció Red Eléctrica en la red social X tras este apagón, cuyas causas se están investigando. Se están analizando las circunstancias y “se están dedicando todos los recursos para solventarlo”, según han remarcado.

El apagón, reportado cerca del mediodía en España, afecta a la península, incluyendo zonas de Portugal y Francia.

Según medios españoles, altos funcionarios del gobierno se han movilizado al centro de control de Red Eléctrica para conocer de primera mano la situación y hacer seguimiento del incidente.

El apagón también ha afectado la conexión telefónica y el suministro de datos de los teléfonos móviles. Los sistemas de pago también han sufrido interrupciones por la falta de conexión a la red.

Renfe ha comunicado que el apagón generalizado que ha afectado al país ha provocado que haya “trenes detenidos” y que no se vayan a producir nuevas salidas desde las estaciones.

Emergencias Madrid activó el Plan de Emergencias Municipales en fase de emergencia para coordinar las acciones motivadas por el apagón eléctrico que afecta a la ciudad.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se movilizó al centro de coordinación y, desde allí, pidió minimizar los desplazamientos. Madrid ha activado el Plan de Emergencias en fase 1 para coordinar las acciones ante el apagón.

Mientras tanto, Red Eléctrica informó en sus redes que ha comenzado la recuperación de la tensión en el norte y el sur peninsular, “clave para atender progresivamente el suministro de electricidad”. “Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen”, añaden.

En ciudades del norte de España, la luz comienza a regresar con normalidad.

España cuenta con un sistema eléctrico parcialmente liberalizado. Mientras las empresas privadas como Iberdrola, Endesa y Naturgy dominan la generación y comercialización de energía, la gestión de la red de transporte de alta tensión es responsabilidad de Red Eléctrica de España (REE), una compañía de interés estratégico con participación pública.

REE se encarga de asegurar el suministro en todo el país y coordina con los operadores de redes internacionales para evitar o gestionar incidentes como el de este lunes, que también impactó zonas de Portugal y el sur de Francia.