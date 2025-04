Molusco asegura que fue testigo del vuelo donde se sacó a una senadora del PNP

El locutor Jorge Pabón, mejor conocido como “El Molusco”, afirmó que estuvo presente en un vuelo de la aerolínea Frontier, en el que fue expulsada la senadora Karen Román del Partido Nuevo Progresista (PNP), y aseguró que su comportamiento no fue adecuado.

Tras publicarse un comunicado de la senadora sobre lo ocurrido en el vuelo de Orlando a San Juan, Puerto Rico, el locutor escribió en sus redes sociales que la senadora novoprogresista tuvo un comportamiento que no corresponde con la posición que ocupa en el gobierno.

“Senadora, yo estuve en ese vuelo y las cosas que usted dijo en ese avión no se supone que las diga ni una legisladora ni mucho menos una pastora”, escribió el locutor, quien asegura que brindará más detalles en sus plataformas digitales.

Más temprano se informó que la senadora Román Rodríguez fue sacada de un avión de la aerolínea Frontier en la noche del domingo, luego de que, supuestamente, algunas personas no se sintieran seguras con su presencia.

Según el comunicado de prensa de la senadora, la situación comenzó cuando la aerolínea canceló su vuelo de Florida a San Juan en cuatro ocasiones. Además, intentaron cobrarle nuevamente por el equipaje que ya había pagado.

Cuando Román Rodríguez fue al mostrador de Frontier, se identificó como senadora y exigió hablar con un supervisor. Esto provocó la molestia de las personas que esperaban en la fila. Una persona que se encontraba en la fila le dijo que “no era nadie en los Estados Unidos”.

Tras finalizar el trámite, la senadora abordó el avión. Sin embargo, una vez ubicada en su asiento, el piloto solicitó su salida del vuelo, bajo el argumento de que algunas personas no se sentían seguras con su presencia.

“Nunca en mi vida había tenido situación alguna en ninguna línea aérea ni en cualquier otro lugar, ya que somos personas de ley y orden. Ciertamente, he sido discriminada tan pronto me identifiqué, no solamente por el personal de la línea aérea, sino también por algunas personas que se encontraban en la fila. Soy pastora y he sido doblemente discriminada. Quien me conoce a mí y a mi familia sabe que no somos gente de problemas. Simplemente, por el hecho de ser senadora del PNP, ahora se me discrimina y difama. Orquestaron un grupo de alegadas quejas para levantar esta terrible calumnia. Esto lo dejamos en manos de Dios”, expresó Román Rodríguez en declaraciones escritas.