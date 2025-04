Eugenio Derbez revela sus condiciones para regresar al doblaje de ‘Shrek 5’

Photo by Michael Buckner/Variety via Getty Images)

El próximo estreno de ‘Shrek 5’ ha generado un sinfín de reacciones y especulaciones, especialmente relacionadas con las personalidades que formarán parte del doblaje en español, por lo cual recientemente Eugenio Derbez habló sobre las condiciones que puso para sumarse al proyecto.

Eugenio Derbez revela condiciones que puso para regresar al doblaje de ‘Shrek 5’

Fue durante la alfombra roja de los Premios Platino donde Eugenio Derbez habló sobre su posible participación en la nueva entrega de la famosa película, señalando que ya lo buscaron y aceptó participar.

“Creo que mi querido Alfonso lo dio por hecho, pero no. Ya me hablaron, ya les dije que sí”, aseguró.

En este sentido, el actor mexicano comentó que a pesar de haber aceptado, decidió poner algunas condiciones, especialmente en lo que respecta a cambios en el libreto, con el objetivo de que el público obtenga una continuidad en el personaje.

“Si me dejan adaptar el libreto sí. No voy a arriesgarme porque la gente va a decir Eugenio ya no es el mismo, ya perdió gracia. Pero si me dejan adaptarlo sí lo voy a hacer”, añadió.

Alfonso Obregón confiesa que no lo han buscado para darle voz a Shrek

Al respecto de las especulaciones por el próximo estreno de la cinta, Alfonso Obregón ofreció una entrevista para el canal de YouTube de Jeffar Vlogs, con quien aseguró que la producción no se ha comunicado para trabajar en el doblaje de Shrek, además de señalar que tendrán que aceptar sus condiciones para volver a participar en el proyecto.

“Si la empresa no se comunica antes conmigo y aceptan mis condiciones, no la voy a hacer. Quiero que me paguen lo que me deben de pagar por mi trabajo, no estoy dispuesto a cobrar lo mismo que los demás. Quiero que me anuncien cada vez que pasen la película en español, quiero que anuncien Alfonso Obregón Inclán en Shrek”, dijo.

Finalmente, ante la posibilidad de no ser parte de la famosa película, el actor de doblaje aseguró que no tendría ningún tipo de problema, ya que planea defender su trabajo sin importar las consecuencias.

“Si ellos no se comunican conmigo y no llegamos a un acuerdo, no la voy a hacer y no tengo ningún problema”, añadió.