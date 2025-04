“Deplaymaker” asegura que intimida a las personalidades de la TV

El comentarista deportivo Héctor Torres, mejor conocido como “Deplaymaker”, realizó una publicación en sus redes sociales criticando a las personalidades de televisión por la manera en que lo presentan.

Deplaymaker escribió en sus historias de Instagram un mensaje dirigido a aquellas personalidades que lo describen como una figura polarizante, capaz de agradar a muchos y desagradar a otros, algo que, según él, debería aplicarse a todo el mundo.

PUBLICIDAD

“Yo me hago una pregunta muy simple… ¿Por qué cada vez que algunas personas de los medios se refieren a mí tienen que decir: ‘algunos lo aman, otros lo odian’, ‘puede que no te caiga bien’? ¿Acaso esa MIERDA no aplica a todos? ¿Será que estos personajes televisivos piensan que le caen bien a TODO el mundo?”, escribió Torres.

El presentador de “La Guerrilla” de La Mega 106.9FM fue más allá y aseguró que este tipo de personalidades se sienten intimidadas cuando él entra a sus espacios en la televisión, por lo que prefieren acordar los temas previo a la transmisión.

“Honestamente, no sé si sea un chistesito o si simplemente no saben cómo presentar a alguien que los intimida. Y sé que se intimidan porque cuando me ven entrar a los estudios, todos quieren acordar de qué se va a hablar antes de ir al aire”, añadió.

Playmaker ha tenido varios encontronazos públicos con figuras de la televisión, como el periodista Normando Valentín, con quien debatió luego de señalar a los periodistas deportivos por no fiscalizar correctamente a las entidades encargadas del desarrollo del deporte en la isla, como el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Deplaymaker

“Deplaymaker” busca retar la opinión de “la masa” con La Contraparte

El pasado mes de marzo, el comentarista deportivo lanzó una nueva propuesta que no necesariamente viene atada a lo que nos tiene acostumbrados.

PUBLICIDAD

Se trata del podcast “La Contraparte”.

Fuera de lo que ha sido “La Garata” o “La Guerrilla”, espacios radiales mediante los cuales Torres ha capturado a su audiencia con fuertes debates exclusivamente deportivos, ahora busca darle a su audiencia discusiones desde diversos aspectos. El concepto, cuenta con la participación de personalidades que se desenvuelven en diversas facetas, desde exfuncionarios del gobierno, comentaristas deportivos, influencers y expertos en tecnología.

Lee la historia completa aquí