“Deplaymaker” busca retar la opinión de “la masa” con La Contraparte

Una nueva propuesta que no necesariamente viene atada a lo que nos tiene acostumbrados, es la nueva apuesta del analista deportivo, Héctor Torres “Deplaymaker” quien estrenó el podcast “La Contraparte”.

Fuera de lo que ha sido “La Garata” o “La Guerrilla”, espacios radiales mediante los cuales Torres ha capturado a su audiencia con fuertes debates exclusivamente deportivos, ahora busca darle a su audiencia discusiones desde diversos aspectos. El concepto, cuenta con la participación de personalidades que se desenvuelven en diversas facetas, desde exfuncionarios del gobierno, comentaristas deportivos, influencers y expertos en tecnología.

PUBLICIDAD

El panel lo conforman; el excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, el inversionista y emprendedor, José Galíndez, el experto en inteligencia artificial, Joshua Castro, el analista y comentarista deportivo Javier Sabath y el exsecretario de Departamento Hacienda (DH), Francisco Parés.

En entrevista con Metro Puerto Rico, DePlaymaker, explicó que la idea nació de una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, tras el estreno del nuevo álbum de Bad Bunny, “Debí tirar más fotos”. Opinión que acompañó con el hashtag #LaContraparte.

“Cuando salió el disco de Bad Bunny, hubo conversaciones en el país que surgieron a raíz del disco, yo comienzo a escribir stories utilizando el hashtag La Contraparte y vi la reacción de la gente. Yo dije, esto no es una conversación que podría tener con todo el mundo; sin embargo, la gente está participando, ¿qué tal si creo un espacio que se llame La Contraparte?”, expresó el locutor del programa radial “La Guerrilla” de La Mega.

Este indicó que el concepto consiste en opiniones de personas que no tengan miedo a pensar distinto a “la masa” o la opinión popular con la cual todo el mundo puede estar de acuerdo.

“Con la visión de unir personas que no le tengan miedo a la masa, porque muchas veces los medios estamos tan asustados de que la masa se nos va a ir en contra, Personas que estén dispuestas a dar su opinión y dispuestas a tomar una postura y decir mira quizás tú no sabes de este tema, yo te voy a educar. Por eso el lema del pódcast es, La Contraparte, a la masa no se le teme, se le educa”, comentó.

PUBLICIDAD

A su vez, entre los temas principales conversados en este episodio estuvieron; el sentimiento patrio y la educación en Puerto Rico. Los episodios saldrán seis veces al mes.

Del mismo modo, Torres Donato, explicó su visión para los jóvenes con este proyecto.

“Si tú le pones a los viejos programas de televisión elaborados y bien hechos, lo vas a consumir también. Y lo mismo es con los jóvenes. Yo creo que los jóvenes van a consumir cosas que los reten. Que ellos sepan que los van a llevar a otro nivel. Y el que más y el que menos no esté muy interesado en educarse, cuando ve a sus pares haciéndolo, dice, si eso es lo que todo el mundo está viendo, pues déjame verlo. Y ahí sí que ganamos”, añadió.

Por su parte, el comentarista deportivo Javier Sabath lo describió como una oportunidad para “construir un mejor país”.

“Es una muy buena oportunidad para uno poner sus puntos y tratar de construir un mejor país. Por eso, creo que son conversaciones que yo creo que se deben de tener y usando esta plataforma se tiene que aprovechar”, declaró en entrevista con Metro Puerto Rico.