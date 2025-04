No todo es lo que parece: Bad Bunny admite que no es tan “fit” como en las fotos de Calvin Klein

Cuando el mes pasado el exponente urbano Bad Bunny fue presentado como parte de la nueva campaña de la marca de ropa interior Calvin Klein, muchas fueron las reacciones de su fanaticada alabando el musculoso cuerpo que mostró en las fotografías y videos.

Sin embargo, en una entrevista publicada este jueves con Vogue México, el artista se sinceró e indicó que no suele ser tan estricto con la dieta como para tener la tonificación que presenta en las fotos de la marca.

Preparación intensa para las fotos

Según explica, durante los meses que estuvo en la ciudad de Nueva York grabando varias películas y series, comenzó a entrenar para la campaña de Calvin Klein, algo que se le ofreció en varias ocasiones, pero no fue hasta este año que se materializó.

“Yo no soy un tipo que está fit como en esas fotos”, expresó Bad Bunny en la entrevista. “O sea, yo me pongo fit cuando es para algo –como para la lucha libre–”, añadió.

“Bro, esta panza no la voy a bajar en un mes. Me tomé el riesgo de decir que sí sin estar ready, y fue un trabajo cabrón. Cinco días a la semana me levantaba temprano para estar en el set desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, entonces procuraba una hora y pico para entrenar y comer extremadamente saludable: una pechuguita, bebiendo agua y suplementos, y luego a dormir. Había días que yo llegaba encabronado, discutía y decía: ‘No voy a entrenar’, y me iba pa’l cuarto y después salía arrepentido”.

Con la campaña, Bad Bunny se unió a Kate Moss, Mark Wahlberg (cuando era Marky Mark), Michael B. Jordan y Jeremy Allen White, entre otras personalidades que han participado en campañas para la marca de ropa interior.

El mes pasado, cuando salió el anuncio, fueron miles los comentarios alabando la figura atlética del artista urbano, quien este verano se presentará en una residencia de más de 30 funciones en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Bad Bunny en Vogue México