Ivy Queen dice que a Rauw Alejandro le hace falta una doñita: “No te lambas”

La exponente urbana puertorriqueña, Ivy Queen, se encuentra en Miami (Florida) ensayando para el evento “Billboard Mujeres Latina en la Música”, que se celebrará este noche en esa ciudad.

La “Caballota” se presentará junto a las boricuas, La India y Olga Tañón, para realizarle un homenaje a los éxitos más icónicos de Celia Cruz en su centenario.

Por esa razón, el director Joshua Giovanny Ramírez se encontraba documentando todo lo que sucedía tras bastidores.

Sin embargo, a la añasqueña se le olvidó que la cámara estaba encendida e hizo un comentario sobre su colega, Rauw Alejandro.

“Como Rauw Alejandro, que coge la bailarina y la aguante así (haciendo un gesto con la mano)”, dijo La India.

En respuesta a ello, Ivy expresó: “Rauw está gozando. Le falta una doñita que le trepe la pata”.

De pronto, se dio cuenta que había quedado grabada y se tapó la boca, mostrándose sorprendida.

“Ya se jodió, si lo grabó el camarógrafo. Papi, no te lambas”, comentó la artista entre risas.

El director publicó el video en sus redes sociales, donde la pionera del reggaetón contestó: "Omg I seen this so many times and I catch my self thinking about it while caressing my sweet buns lmaaaooooooo (OMG, he visto esto tantas veces y me pongo a pensar en ello mientras acaricio mis moños jajajajaja)“.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, la mayoría riéndose de las expresiones de la “Queen”.

Al momento, Rauw no ha emitido ningún comentario.

“Billboard Mujeres Latina en la Música” se transmitirán hoy, jueves, a partir de las 9:00 p.m. por Telemundo.