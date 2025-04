Gilberto Santa Rosa presenta tres funciones exitosas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México

Gilberto Santa Rosa se anotó un hito más en su carrera al lograr tres funciones a casa llena como parte de su Auténtico Tour en el prestigioso Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

El artista puertorriqueño presentó- por primera vez, la gira en agosto de 2024 y, este fin de semana, sumó la segunda y tercera función para cerrar la experiencia con 30 mil asistentes disfrutando su espectáculo en tierra azteca.

“No hay palabras que describan la emoción vivida durante el fin de semana en el Auditorio Nacional en México. Es uno de los lugares que siempre soñé cantar y, el tiempo, el esfuerzo y el cariño que me ha regalado el público a través de los años, hicieron posible este gran momento que atesoraré para siempre. Siempre he dicho que soy bendecido de trabajar en lo que disfruto y le agradezco a Dios por ese privilegio”, puntualizó Gilberto Santa Rosa, quien al final de su presentación lanzó un fuerte “Viva México” al cierre de sus tres sold out en el Auditorio Nacional.

Los conciertos, de casi tres horas de duración, estuvieron cargados de éxitos, nuevos temas y la energía de Gilberto, uno de los máximos exponentes de la música latina que hicieron delirar a una audiencia que le aclamó con varias ovaciones extensas que emocionaron al artista dejándolo sin palabras. Como acostumbra el artista, no faltaron las sorpresas y esos momentos estuvieron a cargo de dos estrellas; la chilena Myriam Hernández interpretando junto a Santa Rosa el tema “No pensé enamorarme otra vez” y el cantante puertorriqueño Tito Nieves con quien hizo el sabroso dúo del tema “La Familia”. Ambos instantes fueron memorables y disfrutados por el público que se dio cita las dos noches.

Actualmente, el artista permanece en la Ciudad de México grabando un programa de televisión que irá al aire este fin de semana, donde figura como artista especial del proyecto y haciendo bailar al público mexicano.

Autentico Tour continuará el 18 de junio de 2025, en el Antel Arena de Uruguay y tendrá un gran cierre en un país latinoamericano- próximo a anunciarse, donde Gilberto Santa Rosa pondrá fin a su gira de 2 años, la más extensa en su carrera hasta el momento.