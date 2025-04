Arremeten contra Molusco por expresiones ofensivas a pacientes de VIH

El locutor Jorge “El Molusco” Pabón emitió a través de sus redes sociales unas expresiones que han causado indignación.

El pasado fin de semana —de manera despectiva— Pabón exhortó a sus seguidores a protegerse del contagio de VIH (virus de inmunodeficiencia humano).

“Cójanlo con calma por ahí porque hay brotecito de VIH bien sabroso. No porque sea linda, no porque no sea lindo... El más lindo o la más linda puede estar bien podría. Watch it!“, dijo el locutor en sus stories de la red social Instagram.

El centro de medicina primaria, preventiva y salud sexual, Centro Ararat, manifestó su repudio y arremetió contra el locutor.

"Repudiamos las expresiones de @yosoymolusco @jorgepabonpr e invitamos a enfrentar el estigma con educación e información correcta. Jorge, sé parte de la solución, no te conviertas en el problema“, expresó el centro.

Además, aprovechó la publicación para educar sobre los casos de VIH en Puerto Rico.

“El VIH es una enfermedad crónica como muchas otras y hoy en día existe tratamiento que permite a las personas vivir una vida totalmente plena y no transmitir el virus”, lee la imagen.

Posteriormente, Pabón utilizó un espacio de su podcast en su canal de YouTube para hablar sobre la situación: “Hace mucho tiempo no me mentía en un problema como este. No lo considero un problema en su totalidad, creo que fue completamente desacertado lo que dije después de hablarlo con personas”.

“Tener VIH no es estar podrido. Después que uno ejecuta, te pones en la posición de una persona que pueda tener VIH, no me hace sentir bien. Llevo tratando de hacer las cosas los mejor posible y cagarlo así... El contexto fue ese, yo sé lo que dije y lo dije programado. Yo sabía lo iba a decir”, concluyó.

ASES ordena cubierta de pruebas de VIH periódicas

La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) ordenó a las aseguradoras médicas bajo el Plan Vital a que cubran las pruebas de detección de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) periódicas, según requiere el medicamento antirretroviral en la cubierta de ASES.

Una carta circular, enviada el 9 de abril, califica como “crucial” que los beneficiarios cuenten con acceso a estos exámenes porque la profilaxis preexposición (PrEP) preferida por ASES, Apretude, requiere una prueba negativa antes de cada dosis. Las aseguradoras solo cubrían la inicial, lo que causaba una brecha para el paciente bajo el tratamiento.

“Esto presenta un obstáculo serio para la efectividad del tratamiento y la prevención del VIH, ya que la falta de aprobación de las pruebas periódicas puede interrumpir el tratamiento y afectar la continuidad del servicio”, lee la misiva, dirigida a aseguradoras, grupos médicos primarios y proveedores de Vital.

La ASES, que todavía no cuenta con una directora ejecutiva en propiedad, aseguró que las pruebas deben ser cubiertas “sin restricciones”, según la carta firmada por la gerente principal de Operaciones Clínicas, Milagros Soto Mejía.

No prevén impacto local ante recortes a nivel federal

El secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, sostuvo, en una reunión con la Asociación de Médicos Tratantes de VIH, que “hasta el momento” no prevé reducción en el presupuesto asignado a programas de prevención de VIH.

El presidente de la Asociación, el doctor Ronald Collazo, dijo a Metro Puerto Rico que, aunque el secretario del DS aseguró que no han recibido comunicación de los federales de recortes a programas preventivos de VIH, no cuentan con alternativas para sufragarlas.

“Por el momento, no nos especificó si en el futuro, si hubiesen algunos recortes, cuál era el plan B”, planteó el médico, porque “todo está corriendo como se supone”. El titular les adelantó que el departamento celebrará en mayo un día de pruebas de VIH y hepatitis C para la población en instituciones carcelarias.

La organización había alertado que los servicios de pruebas gratuitas y posiblemente el sistema de vigilancia de VIH podía ser afectado por las políticas impulsadas por la administración del presidente republicano Donald Trump. A nivel federal, el Departamento de Salud y Servicios Humanos enfrenta recortes de plantilla y presupuestarios en la Administración de Alimentos y Medicamentos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Instituto Nacional de la Salud.