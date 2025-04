Adriana Luna revela que no ha recuperado su visión y no puede trabajar por el momento

Tras varias publicaciones en las que pidió a sus seguidores oraciones por su salud, la veterinaria e influencer Adriana Luna afirmó que, por el momento, no podrá regresar a sus labores mientras continúa en recuperación, por razones de las cuales aún no ha brindado mayor contexto.

La veterinaria indicó que no ha recuperado su visión y aún tiene pendientes varios exámenes. Del mismo modo, mencionó que estuvo alrededor de diez días en el hospital.

“Para los que me preguntan… No, no volveré por ahora a trabajar. No, no he recuperado mi vista aún. No, no sé qué tengo, pues me faltan varios exámenes y hasta que no llegue el último, todo es sospecha. No, no ha sido fácil. Perdí ocho libras, estuve diez días tirada en una cama. Aún no puedo guiar. Sigo en descanso, agradeciendo cada detalle, como esta canción tan bonita de mi pijeko”, expresó la veterinaria.

Adriana Luna Fotografía tomada de la red social, Instagram.

El pasado 5 de abril, la veterinaria pidió a sus seguidores que la mantuvieran en sus oraciones luego de haber sido recluida en una institución hospitalaria. Aunque no brindó mayores detalles sobre lo sucedido, en una de sus publicaciones mostró un vendaje que le cubría uno de sus ojos.

“Corillo, llevo tres días hospitalizada. Por favor, pónganme en sus oraciones. Yo creo en los milagros y en que todo tiene un propósito. Ahora mismo estoy asustada, pero con mucha esperanza. Estar en un hospital y ver y escuchar a gente llorar y gritar enferma pidiendo un milagro ha sido fuerte. Aún me quedan varios días de estudios y tratamiento”, escribió Luna junto a una fotografía en el hospital.

Luego realizó una publicación en la que agradeció las oraciones y los mensajes de personas que se han preocupado por su salud.

“Gracias a todos los que me han escrito, llamado y orado por mí. Cuando esté más preparada, hablaré al respecto de todo. Por ahora, les pido que me mantengan en sus oraciones. Ayer y hoy han sido días fuertes. Yo sé que papito Dios está conmigo y creo en el poder de las oraciones. Espero mañana poder tener mejores noticias”, escribió en una publicación posterior.

Adriana Luna es la fundadora de Luna Vet Help, cuya misión principal es educar y concienciar sobre el bienestar animal, fomentar la adopción responsable y contribuir a la salud pública. Entre los servicios que ofrece se incluyen vacunaciones masivas, esterilizaciones gratuitas, apoyo a rescatistas, distribución de donativos y talleres educativos para la comunidad.