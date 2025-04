Bad Bunny entre los artistas mejor pagados de Spotify

(Photo by Emma McIntyre/Getty Images for The Recording Academy)

Actualmente, se puede saber el éxito de un artista y si este se encuentra entre los más importantes del momento a través de cuántas reproducciones acumula con su música en el servicio de música digital Spotify.

A principios de siglo, se medía a partir de ventas de discos y de entradas para conciertos, ahora, todo queda bajo la custodia de la plataforma líder en música streaming.

La aplicación de color verde y negro ha puesto patas arriba la industria musical, transformando su acceso a una vía instantánea a través de suscripciones o anuncios. Según los datos de la propia aplicación, hasta este último enero había un total de 675 millones de usuarios, de ellos 263 son usuarios premium. Spotify, liderada por Daniel Ek, anunció que 2024 fue su primer año completo con ganancias. La compañía recauda ingresos mensuales gracias a suscripciones premium y anuncios, de los cuales distribuye el 70% a los titulares de derechos de autor. En concreto, la empresa no paga a los artistas, paga a los titulares de los derechos. Además, como recoge Loud & Clear, “los servicios de streaming no pagan en función de una tarifa por reproducción”.

Asimismo, su sitio de transparencia sobre la economía del streaming subraya que “los principales servicios de streaming calculan todos los pagos de la misma manera: en función de la cuota de reproducciones o streamshare”, lo que significa que si el catálogo de un artista representa el 1% de las reproducciones totales, este ganará el 1% de las ganancias totales.

De acuerdo con los datos de ChartMasters, analista de la industria musical, hasta enero de 2025, hay doce artistas en particular que han acumulado unas cifras astronómicas en la plataforma. En este número par de dos dígitos existen dos especies de artistas, aquellos que han sacado un nuevo álbum este pasado 2024 y aquellos que son los comodines por excelencia de los oyentes más actuales, algunos representando ambas características.

Estos son los artistas mejor pagados de Spotify

Por un lado están los que han sacado nueva música en 2024, como Taylor Swift con The Tortured Poets Department, The Weeknd con Hurry Up Tomorrow, Eminem con The Death of Slim Shady (Coup de Grace), Ariana Grande quien regresó con Eternal Sunshine, Billie Eilish con Hit Me Hard and Soft, y Post Malone con F-1 Trillion.

Y por otro lado, los que han decidido estrenarse con el nuevo año 2025, como el triunfo de Bad Bunny con Debí Tirar Más Fotos y la respuesta de Drake a Kendrick Lamar con Some Sexy Photos 4 U.

En el otro grupo se encuentran Justin Bieber, Ed Sheeran y BTS, quienes aún sin recientes proyectos lanzados, están entre los cantantes con más reproducciones de entre los ocho y diez millones de artistas que hay en Spotify.

1. Taylor Swift: (386 millones de dólares)

2. Drake: (331 millones de dólares)

3. Bad Bunny: (325 millones de dólares)

4. The Weeknd: (270 millones de dólares)

5. Ed Sheeran: (205 millones de dólares)

6. Ariana Grande: (203 millones de dólares)

7. Eminem: (192 millones de dólares)

8. Justin Bieber. (185 millones de dólares)

9. Kanye West: (176 millones de dólares)

10. Billie Eilish: (174 millones de dólares)

11. Post Malone: (173 millones de dólares)

12. BTS: (164 millones de dólares)