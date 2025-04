Una nueva “The Wedding Banquet” se adapta a la actualidad

The Wedding Banquet

NUEVA YORK (AP) — El cineasta Andrew Ahn creció en lo que él llama “una familia de Blockbuster Video”. Alquilaban tres o cuatro películas cada fin de semana. Cuando Ahn tenía 8 años, su madre alquiló el VHS de “The Wedding Banquet” de Ang Lee.

“Ella decía: ‘Es esta película asiática de la que habla la gente blanca’”, recuerda Ahn. “La alquiló sin saber que era queer”.

La película de Lee de 1993 seguía la historia de un inmigrante taiwanés neoyorquino (Winston Chao) que intenta casarse con una mujer (May Chin) para apaciguar a sus padres y ocultarles a su pareja gay (Mitchell Lichtenstein). Fue una comedia romántica gay, asiático-estadounidense, aún poco común, que se convirtió en un hito nominado al Oscar.

Cuando Ahn, de 39 años, fue contactado para que revisitara “The Wedding Banquet”, se sintió intimidado. Pero, como hijo de inmigrantes coreanos, Ahn, cuyas películas incluyen “Driveways” y “Fire Island”, sintió que tenía algo que aportar.

“A lo largo de mi carrera he intentado explorar este equilibrio entre la sexualidad, la cultura y la familia”, dijo Ahn en una entrevista reciente mientras tomábamos un café. “Vi muchas películas gay sobre mi paso a la adultez como hombre gay, donde esas cosas parecían un poco aisladas. Aquí, se podía ver lo entrelazadas que estaban. Verla a los 8 años realmente marcó la pauta”.

“The Wedding Banquet” de Ahn, que se estrena en cines el viernes, es el remake más personal de todos. Incluso la palabra “remake” la evitan sus colaboradores al hablar de ella. La película de Ahn, protagonizada por Kelly Marie Tran, Lily Gladstone, Bowen Yang y Han Gi-chan, revisita y reconstruye la comedia queer de errores de Lee para una nueva generación.

“Todo empezó con una propuesta muy simple: nadie va a rehacer ‘The Wedding Banquet’”, afirma el productor James Schamus, coguionista tanto de la película original como de Ahn. “La única manera de que esta película se haga realidad es si reimaginamos y nos inspiramos en la película original de Ang Lee. Pero el requisito fundamental era: debía ser algo nuevo y propio de nuestro tiempo”.

Al igual que la película de Lee, “The Wedding Banquet” de Ahn es “algo fijo en la historia”, como dice Gladstone. Una farsa jubilosa, radiante de amor queer, “The Wedding Banquet” llega 32 años después como un símbolo cinematográfico de lo que ha cambiado para las personas LGBTQ desde entonces, y de lo que no. Realizada el año pasado, “The Wedding Banquet” se estrenó en el Festival de Cine de Sundance tan solo una semana después de que la investidura del presidente Donald Trump marcara el inicio de nuevos desafíos para la comunidad LGBTQ. Esto ha impulsado a Ahn y a su elenco a reconsiderar y redoblar sus esfuerzos por comprender el significado actual de “The Wedding Banquet”.

“Se trata de crear un espacio donde la alegría es un acto de resistencia”, dice Gladstone.

“La alegría de esa comunidad está profundamente amenazada”, dice Schamus. “Quizás te preguntes: ¿Es este el momento de hacer una comedia romántica queer? La situación no es tan graciosa ahora mismo. La respuesta a esa pregunta tan razonable es: Esto es por lo que luchas. Esa alegría es profundamente importante para todos”.

The Wedding Banquet (AP)

Expandiendo las fiestas de boda

“The Wedding Banquet” de Ahn se centra no en una pareja, sino en dos. Min (Han) está enamorado de su pareja, Chris (Yang), pero, para engañar a su abuela (Youn Yuh-jung), que pronto la visitará, intenta una boda falsa con Angela (Tran), su amiga y compañera de piso. Ganará suficiente dinero en la transacción para pagar su tratamiento de FIV con su pareja, Lee (Gladstone).

Aquí, las tradiciones familiares son coreanas, no taiwanesas. Las relaciones intergeneracionales (también está de visita la madre de Angela, interpretada por Joan Chen) han evolucionado. Y las preguntas que enfrentan las parejas —casarse, tener hijos— son muy diferentes a las que enfrentaban las parejas homosexuales que no se habían visto en el armario hace décadas.

“En la original, la apuesta es la supervivencia”, dice Yang, el actor de “Saturday Night Live” que también protagonizó “Fire Island” de Ahn. “La boda simulada tiene que ocurrir para preservar la relación que tiene. Para mí, la temática de esta versión gira en torno a la comunidad. Se trata de las raíces. Se trata de establecer un sentido de pertenencia”.

La película, a la vez pícara y sensible, de Ahn, ambientada principalmente en la casa de Lee en Seattle, miembro de la tribu Duwamish que la compró para reclamar las tierras de su familia, es un retrato matizado de un hogar inestable y caótico, pero profundamente amoroso. Ahn, cuyas películas anteriores se han distinguido por una sinceridad apacible, crea una comedia dramática de retazos, cosida por las intimidades e incertidumbres de sus dos parejas.

The Wedding Banquet (AP)

“Esta película es la que más me representa”

Para Ahn, gran parte de la película surgió directamente de sus propias experiencias, tanto que, según él, se toma las críticas como algo personal.

“Hay muchos momentos que he sacado de mi vida. La discusión en el callejón entre el personaje de Kelly Marie Tran y el de Lily Gladstone, y el personaje de Kelly dice: ‘Si pasa, pasa’”, dice Ahn. “Eso fue algo que me dijo mi novio la primera vez que hablamos de tener hijos”.

Tran, quien salió del clóset públicamente mientras rodaba “The Wedding Banquet”, se encontró interpretando a un personaje inusualmente cercano a ella y en un entorno laboral desconocido para la estrella de “Star Wars: Los Últimos Jedi”.

“Que todo el equipo y el elenco fueran mayoritariamente queer no era algo que hubiera experimentado antes”, dice Tran. “Y no me di cuenta de lo sanador que sería”.

Gladstone coincide: “Todos los que me conocen bien dicen que esta película es la que más me representa de todas las que he hecho”.

Yang, quien en su adolescencia fue sometido a una “terapia de conversión” científicamente desacreditada, afirma que ambas versiones de “The Wedding Banquet” se correlacionan con algo profundo para él. Vio la película de Lee en la universidad, cuando ocultaba su sexualidad a sus padres. El final de la película le pareció una especie de aspiración para él y su familia. Quizás algún día podrían alcanzar ese nivel de comprensión, esperaba.

“La película termina con incertidumbre, pero aun así termina con este abrazo, y me dio una extraña esperanza: si lograba llegar a ese punto con mi familia, todo iría bien y podría empezar de ahí”, dice Yang. “Así que tengo este punto de encuentro personal donde puedo trazar el arco con mi propia familia, donde ahora soy muy transparente con ellos sobre esa parte de mi vida, donde me preguntan si estoy saliendo con alguien, algo que nunca pensé que sucedería.

“Es un punto de referencia increíble para mí”.

The Wedding Banquet

Un proyecto que mejora la calidad de vida

Queda por ver si “The Wedding Banquet” conectará con el público de la misma manera que la película de Lee. Pero lo que ya está claro es que la película de Ahn resuena con un espíritu de ternura y esperanza que resultará reconfortante para un amplio sector del público. Gladstone, quien se unió al proyecto tras su nominación al Oscar por su actuación en “Killers of the Flower Moon”, se refiere a la película como “un proyecto que mejora la calidad de vida”, y sus coprotagonistas esperan que tenga un efecto similar en el público.

“Es muy complicado celebrar a una comunidad que también está siendo perseguida en ese preciso momento”, dice Tran. “Es mucho lo que hay que retener y reconocer. Definitivamente he tenido esa experiencia antes, no particularmente con la parte queer de mi identidad, sino con la parte asiática de mi identidad. Es un privilegio ser parte de esta hermosa obra de arte que celebra a esta comunidad”.

“Ahora que enfrentamos dificultades, todo se reduce a la supervivencia”, dice Yang. “Ambas películas tratan sobre la supervivencia. Son simplemente el corolario de la otra”.

The Wedding Banquet estrena el viernes en Estados Unidos. Sin embargo, la página de Caribbean Cinemas no la tiene en su lista de próximos estrenos.