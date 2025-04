Gregorio Pernía anuncia que se convertirá nuevamente en padre a sus 54 años

El actor colombiano Gregorio Pernía anunció en sus redes sociales que pronto se convertirá nuevamente en padre a sus 54 años junto a su esposa Erika Rodríguez.

"Los tiempos de Dios son perfectos, aunque a veces no entendamos por qué las cosas pasan como pasan. Cuando el corazón se calma, todo se acomoda y solo queda agradecer. Hace unas semanas, mi vida dio un giro inesperado. No fue planeado ni imaginado, fue una noticia que me sacudió el alma. Lloré, tuve miedo, dudé…

Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada. Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene. Te esperamos con un amor inmenso", escribió Erika en sus redes sociales.

El exhabitante de la cuarta temporada del reality show “La Casa de los Famosos” (Telemundo) tiene seis hijos, cinco varones y una hembra.

Gregorio es conocido en la isla por interpretar a “El Titi” en la serie “Sin senos sí hay paraíso".

