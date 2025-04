Brindan detalles del funeral de Idel Vázquez

El comediante y comunicador Vicente “Chente” Ydrach ofreció los detalles de las exequias fúnebres de su manejador Idel Vázquez, mejor conocido como “Idelectrox”.

Según una imagen que compartió en Instagram, el velatorio de Vázquez será mañana, miércoles, a partir de la 1:00 de la tarde en la Funeraria Jackie Oliver.

Mientras que el sepelio será el jueves, 17 de abril, a las 2:00 de la tarde en el Cementerio Las Mercedes.

Fue Ydrach quien informó esta tarde sobre el fallecimiento de “Idelectrox”.

En un largo escrito, el comunicador indicó que Vázquez había tenido una batalla contra el cáncer.

¿Quién fue Idel Vázquez?

El joven ponceño conoció a Ydrach desde sus comienzos y fue la mente maestra detrás del éxito de “Gallimbo Studios” la empresa que ambos crearon.

Vázquez también es hermano de Ismael Cancel, baterista de la reconocida banda “Calle 13” y pareja de la cantante Ileana Cabra.

Según explicó Idel Vázquez en una entrevista con el canal de YouTube, Sparkof TV, hace tres años, este conoció a Ydrach en un espectáculo de comedia donde coincidieron. Posteriormente, comenzaron a compartir en varios lugares hasta que Vázquez le ofreció a Ydrach realizar un espectáculo de comedia del grupo Esoez en Ponce.

Posteriormente, Vázquez se convirtió en el manejador de Ydrach, desde los comienzos del comediante. Igualmente, fue Vázquez quien ayudaba al podcastero durante sus comienzos con el podcast “Masacote”.

Al pasar el tiempo, Vázquez e Ydrach comenzaron a realizar podcasts y luego crearon Gallimbo Studios, donde se realizan múltiples programas para YouTube.

Lee el escrito completo aquí:

“Mi hermano de la vida, Idel Vázquez. Te conocí hace 15 años y desde ese entonces nos convertimos en hermanos. Recuerdo haber entrado a tu fb para ese entonces y haberme sorprendido con la cantidad de fotos que tenías con tus padres, hermanos, primos y tíos y todos tus familiares. Celebrabas tu sangre como nadie: “¡¡Esa es mi familia!!” Decías con un orgullo sin igual. A medida de que pasó el tiempo, tu familia me adoptó y entendí todo lo que celebrabas. Juntos crecimos, viajamos, fundamos Gallimbo y lo más importante; construimos familias”

“En los innumerables viajes y roadtrips que hicimos juntos, la música siempre nos acompañaba. Hoy recuerdo una canción que nunca faltaba: “Amor y Control” de Rubén Blades. Tu perspectiva ante ese tema cambió a través de estos 15 años: “primero me sentía como el hijo, luego como el padre y ahora soy la madre”. La madre tenía un cáncer que no se podía curar. Después de una larga batalla, esta mañana nos despedimos. Tu familia te acompañó en todo momento. En algún lío que nos metimos, un día te escuché decir: “mi mamá me decía desde chiquito que si me dejaba solo un rato en la jungla, después me encontraba encima del león”. Ahora ese león se encamina al más allá en donde nos encontraremos luego. Sé que vas a estar velando a los tuyos y me sospecho que tu clon, Maximus, siempre sabrá que papá está con él. Lo mismo con la bella Loretta quien carga tus ojos. La misma red de apoyo que te acompañó en esta odisea, los acompañará a ellos. Todo va a estar bien, SIEMPRE”

“Eres un guerrero que te criaste en un hogar de guerreros y te casaste con una guerrera. Sí, Maru es el verdadero referente de fortaleza. Esto ha sido una lucha de años en donde ella lo ha dado todo sin titubear. Atención a ti, a los nenes y a la empresa. Tus padres y hermanos nunca la dejaron caer. Siempre cuidándote y hablándote. Velando que estés lo más cómodo posible. Los besos y abrazos nunca escasearon. Aquí nuevamente recordé de dónde venía el orgullo de celebrar tu sangre: “¡¡Esa es mi familia!!”Me quedo con los mejores recuerdos. Te amo y siempre te amaré. Te celebro por todo lo alto y sé que pronto nos volveremos a ver. El movimiento no puede parar", culmina la carta.