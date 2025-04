¿Por qué el live action de One Piece triunfó donde otros fracasaron? Una de sus estrellas dice el motivo

Cuando Netflix anunció su adaptación live action de One Piece, la reacción general fue un enorme “¿en serio?”. Con una historia tan larga, excéntrica y visualmente delirante como la de los Piratas del Sombrero de Paja, no era raro que el público pensara que se venía otro desastre en la lista negra de adaptaciones de anime.

Y, sin embargo, el resultado sorprendió a todos: One Piece no solo fue un éxito, fue una rareza en su especie. ¿Qué hizo que esta adaptación funcionara donde otras tropezaron con sus propias espadas?

Según Mackenyu, quien interpreta al espadachín Zoro, la clave estuvo en una palabra: respeto. Pero no del tipo superficial. Él no quiso “hacer suyo” el personaje ni reinventarlo para una audiencia occidental. Lo que hizo fue aferrarse con uñas, dientes y katana al Zoro del manga original.

No cambiar lo que ya funciona

En declaraciones a Augustman, Mackenyu explicó que su estrategia fue sencilla (pero efectiva): no intentar mejorar a Zoro, porque Zoro ya era perfecto como estaba. Su objetivo era que los fans sintieran que el personaje había saltado directamente de las páginas a la pantalla.

Y lo logró. Desde la actitud estoica hasta el humor seco y los duelos de mirada, su interpretación fue recibida con aplausos por fans nuevos y veteranos.

Este enfoque contrasta con otras adaptaciones que, por intentar hacer los personajes “más reales” o “más modernos”, terminan alejándose tanto del original que pierden el alma en el camino. Mackenyu, que ya era fan del manga mucho antes de entrar en el elenco, entendía que la fidelidad no era opcional: era la base de todo.

Lo que viene en la temporada 2

La buena noticia es que la segunda temporada del live action de One Piece ya fue confirmada. La mala noticia (por ahora) es que no sabemos mucho más. Mackenyu confesó que no ha visto los guiones ni conoce el calendario de rodaje, pero su entusiasmo no deja dudas: está más que listo para volver a blandir las katanas.

Y no está solo. La comunidad fan está particularmente ansiosa por la introducción de Tony Tony Chopper, el adorable reno médico que promete ser un reto tanto en efectos visuales como en fidelidad al diseño original.

Mackenyu también se mostró emocionado por este personaje, y si el equipo mantiene la misma dedicación que en la primera temporada, la incorporación de Chopper podría ser otro momento icónico.

¿Una nueva fórmula para adaptar anime?

La fórmula ganadora de One Piece parece estar en no intentar arreglar lo que no está roto. En lugar de adaptar a conveniencia, el equipo creativo (y en especial el elenco) decidió traducir con cariño.

La actuación de Mackenyu es solo un ejemplo de cómo una adaptación puede ser moderna sin traicionar a su base, emocional sin caer en lo melodramático y divertida sin burlarse del material original.

Con un poco de suerte (y mucho trabajo), la segunda temporada no solo continuará el viaje, sino que también podría marcar un nuevo estándar para las futuras adaptaciones de anime en acción real. Y si no, bueno… siempre nos quedará el Zoro de Mackenyu, listo para recordarnos cómo se hace.