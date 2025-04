Arcángel confirma que volvió al hospital por problemas con su corazón

El exponente urbano Austin Santos, mejor conocido como Arcángel confirmó que en las pasadas semanas ha sido recluido en una institución hospitalaria por los problemas que desde hace varios años ha sufrido con su corazón.

A través de una publicación en sus redes sociales, Arcángel, mostró varias fotografías del proceso por el cual ha pasado. Sin embargo, aseguró que continuará la batalla.

“Estoy pasando y a la vez superando la prueba más GRANDE que DIOS y la VIDA me han puesto, tengo un corazón enfermo y mal herido que a pesar de todo se rehúsa a dejar de latir nuevamente. El GRAN SOBERANO SEÑOR me dio otra oportunidad y esta vez no pretendo hacerle quedar mal!”, expresó.

“Terminé un álbum en la etapa más dificil de mi recuperación, duele, molesta, pica y arde pero no existe dolor físico que supere la tristeza que mi alma cargará por el resto de mi vida, así que con todo el AMOR, TEMOR y RESPETO que le tengo a mi DIOS, quiero decirle que estoy listo y más que preparado para el proximo reto que él decida ponerme! Al final será lo que él quiera porque aquí en la Tierra y en todo el universo se hace lo que a él le dé la gana! AMEN!”, añadió en el publicación.

Del mismo modo, confirmó que sus médicos le dieron permiso para realizar las presentaciones que tiene programadas próximamente en Guatemala y Puerto Rico.

“¡A mis fanáticos de GUATEMALA no se asusten! Mi cardiólogo y el cirujano me dieron permiso para estar presente este proximo 19 de abril en su pais y cantar junto a ustedes, luego estaré en el calenton, mi isla del encanto PUERTO RICO en el @portobellofest en LA PERLA un lugar MUY ESPECIAL para mí celebrando con todo el mundo que sigo vivo y más fuerte que nunca!”, culminó en su publicación.

El pasado mes de marzo, el comunicador Fernan Vélez, reportó que el exponente urbano se encontraba en el hospital por problemas del corazón.

