The Last of US: La ciencia revela que el hongo que acaba con la humanidad en la serie existe en la vida real

La segunda temporada de The Last of Us inició la noche de este domingo 13 de abril, por la plataforma de Max (antigua HBO Max). Bella Ramsey en el papel de Ellie, y Pedro Pascal como Joel, le dan vida a una de las mejores adaptaciones televisivas de la historia de los videojuegos.

Aunque muchos representantes de la comunidad gamer reniegan de la serie, la cinematografía de Craig Mazin y su equipo de trabajo es fiel a una gran cantidad de momentos del videojuego de PlayStation.

Una de las mejores representaciones es el de las personas infectadas con el hongo que acabó con gran parte de la humanidad, y del mundo entero. Esa sustancia o bacteria tienen nombre en el videojuego: se llama Cordyceps y lo llamativo del asunto es que existe en la vida real.

El Cordyceps en los animales

El Cordyceps es capaz de infectar a pequeños insectos a través de sus esporas, lo que le permite tomar el control del cuerpo de su huésped.

El reporte añade el ejemplo de una hormiga. El hongo va reemplazando los tejidos del pequeño insecto por los propios del Cordyceps, que se puede desarrollar dentro de estas especies y tomando el control de las mismas con el objetivo de propagar sus esporas.

Además, cuando el hongo se desarrolla en los insectos, comienza a emerger un tallo en la cabeza de los huéspedes, lo que terminó por inspirar a los infectados de The Last of Us, especialmente a los Chasqueadores.

¿Se puede contagiar un humano en la vida real con el Cordyceps?

En la vida real, las esporas del Cordyceps solo son fatales para los insectos, pero sí existe la posibilidad de que un humano se contagie, sin las consecuencias del videojuego y en casos especiales.

En The Last of Us, el virus mutó para afectar a las personas. En el argumento, el parásito no llegó a un humano, sino que se propagó a través de cultivos de maíz desde Sudamérica, por lo que los primeros contagiados se registraron a través de los alimentos.

Segunda temporada de The Last of Us: la trama que se mantiene

El tema con la pandemia global por esta infección se mantiene en la segunda temporada. De hecho, SPOILER ALERT, los “bichos” ahora parecen haber mutado y han comenzado a actuar como seres pensantes, que igual se quieren alimentar de humanos.

Añadido a esto, a Joel y a Ellie se le vienen las retaliaciones por lo que hizo el personaje de Pedro Pascal en el final de la temporada: matar a gran parte de las Luciérnagas, un grupo que busca una posible cura para la infección.