Esposa de Alex Delgado: Solo le pido a Dios que nos dé la oportunidad de disfrutar nuestros nietos y llegar a viejitos

Corillo, bienvenidos a otra columna #PrimeroConElNalgo

Estamos en plena Semana Santa, una semana para reflexionar, dejar todo lo tóxico y los chismes a un lado. Una excelente oportunidad para orar por el prójimo, en especial por la salud de mi amigo periodista Álex Delgado. Como saben, recientemente le fue diagnosticado cáncer (sarcoma de tejidos blandos) en etapa 4, en el intestino con metástasis en el hígado.

Me preguntaba cómo está Álex ya que durante toda la semana pasada, tal como él lo había dicho, estaría tomando tratamiento todos los días, como parte del fuerte ataque contra esta avanzada enfermedad que sufre.

Hablé con su inseparable esposa y madre de sus dos hijos, quien ha sido su pareja durante más de 30 años, Julissa de la Cruz, especialista en Recursos Humanos. Julissa es sobreviviente de cáncer de seno y nos cuenta el estado actual de salud del también Director de la emisora Notiuno 630 y panelista del programa de televisión Jugando Pelota Dura. Lo que ha significado para ellos vivir nuevamente con esta dura enfermedad, el convencimiento, la fe en Dios de que lo van a superar, los próximos pasos, cuánto tiempo durará el tratamiento y describe detalladamente cuál ella entiende es el propósito de Dios en la vida de Álex.

Julissa, gracias por esta oportunidad y por tu tiempo. ¿Cómo estás?

“Súper bien, Gracias a Dios.”

Sé que toda esta semana pasada fue una muy dura para Álex y para ustedes ya que, tal como lo había anunciado, recibió quimioterapia todos los días. ¿Cómo está Álex y cómo las ha asimilado?

“Pues te cuento que gracias al Señor las ha asimilado súper bien. Ha tenido algunos síntomas leves pero manejables, nada extraordinario, por lo menos hasta el momento.”

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir en cuanto a sus tratamientos? ¿Qué dicen los médicos de su evolución?

“Esta semana estará en descanso de tratamiento, ya en verano estarán realizándole estudios para ver su progreso.”

¿Cuándo vuelven a darle quimioterapia?

“La semana que le sigue, el lunes (21 de abril) tenemos una quimio (solo ese día). La otra semana descansamos y la otra volvemos 5 días consecutivos y eso se repite hasta verano que le hacen estudios para ver el progreso. Se supone que son 17 ciclos de quimioterapia y cada ciclo comienza en la semana que solo coge una quimio y termina al finalizar los 5 días consecutivos, no sé si me explico. Se supone que los 17 ciclos terminen en año y medio aproximadamente. Pero cada cierto tiempo le van hacer estudios, los primeros serían en verano.”

Como esposa, madre y sobreviviente de cáncer ¿cuán duro ha sido para ustedes como familia que esta enfermedad haya regresado?

“De primera instancia fue fuerte recibir la noticia porque apenas hace tres años fue mi diagnóstico y un año mi última cirugía. Fue impactante para todos porque hemos tenido el cáncer muy de cerca con la mamá de Álex, con Ferdi (Ferdinand Pérez) y conmigo. Pero rápido que salimos del impacto entramos en una etapa de poner todo en las manos del Señor y confiar que todo va a estar bien.”

¿Cuán importante es la actitud demostrada por Álex y la fe inquebrantable?

“Su actitud y su fe lo han sido todo en este proceso, su positivismo es lo que nos ha mantenido de pie a toda la familia.”

¿Qué te preocupa de toda esta batalla?

“Sé que se aproximan momentos difíciles pero como todo obstáculo que hemos sobrevivido, no tengo duda que de este saldremos airosos en el nombre del Señor. Somos una familia bien positiva y siempre tomamos los retos y situaciones con buena cara como dicen, “cogiendo el toro por los cuernos”. Estamos confiados y tratamos de no darle espacio a nada negativo, estamos firmes y anclados en el Señor. Estamos viviendo un día a la vez.”

Álex se emocionó muchísimo hasta las lágrimas al hablar de ti en mi podcast de Youtube. ¿Qué significa Álex para ti?

“Álex, es mi todo. Llevamos 31 años juntos, hemos crecido, madurado y vivido momentos de tristeza y de alegría. Hemos errado y nos hemos perdonado. Ha sido mi amigo, mi consuelo y mi mayor apoyo. Le agradezco a Dios que me haya dado a un excelente esposo y sobre todo un excelente padre que se desvive por nosotros. Solo le pido a Dios que nos dé la oportunidad de disfrutar nuestros nietos y llegar a viejitos juntitos agarrados de la mano del Señor.”

¿Cómo ha sido hasta ahora para tus hijos esta nueva experiencia con su papá?

“Pues pienso que ha sido diferente, Álex es un hombre bien fuerte y firme en sus valores y convicciones pero al mismo tiempo cariñoso, gracioso y humano. El verlo en estos momentos bajo esta situación, más que todo vulnerable, les impacta de cierto modo.”

Por 11 años siendo CAPitán de la Fundación CAP, yendo año tras año a “Uniendo Cabezas”, esta fue la primera vez que no pudo presentarse (al gran evento la semana pasada) por los tratamientos. ¿Qué significó esto para Álex? ¿Qué significó para ustedes enviar a sus hijos y amigos a la actividad y el cariño demostrado allí hacia él?

“Se sintió un poco frustrado porque para él siempre es bien importante asistir y apoyar presencialmente este evento. Este año tenía un valor más emotivo por la situación que atraviesa. Estuvimos viendo la transmisión a través de Facebook Live y para él fue emocionante verlos allí porque él no lo esperaba, realmente fue algo que coordinaron conmigo. Es un evento que siempre tratamos de ir en familia. Se sintió agradecido por el detalle, todos los mensajes y sobre todo el gesto de amigos y familiares que se raparon la cabeza en su nombre. Fue un momento muy especial.”

¿Qué planes tienen o qué les gustaría hacer tan pronto superen este reto de salud?

“Dentro de las cosas que queremos es retomar nuestros planes de viaje, es algo que disfrutamos mucho en familia, dejamos pendiente un viaje a República Dominicana que tuvimos que cancelar la misma semana del diagnóstico y queremos volver hacer “El Camino de Santiago”, pero en esta ocasión los cuatro juntos.”

¿Cuál crees que es el propósito de Dios en la vida de Alex?

“Yo llevo meses desde antes del diagnóstico orándole mucho al Señor para que entrara mucho más en el corazón de Álex. Le pedía “hazlo como quieras, pero hazlo”. Te confieso que pedía con temor porque sé que cuando Dios obra lo hace de una forma firme e inexplicable. Álex es una persona bien creyente pero yo sentía que necesitaba un poco más. Como todo, papá Dios obra y no lo ves hasta que un día todo cae en orden divino. Recientemente me comentó que tenía tiempo pensando que quería hacer cambios en su vida, en aquella conversación supe que papá Dios estaba obrando de forma maravillosa y que mis oraciones habían sido contestadas. Álex es una persona muy querida y sé que Dios lo quiere para que dé testimonio de su grandeza y de su infinita misericordia. El final de tu entrevista (en el podcast) me lo confirmó. Sé que Dios tiene grandes planes para Álex y para toda la familia.”

Mis oraciones por la recuperación de Álex y para toda esta linda familia. Si quieren ver la entrevista que le realicé a Álex (y que hacemos referencia en esta columna) la pueden ver completa en mi canal de Youtube El Nalgorazzi. No olviden suscribirse al canal.

