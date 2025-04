Niurka Marcos llamó repugnante a Yina Calderón tras su actitud con Manelyk en ‘La casa de los famosos Colombia’

Telemundo y RCN se conectaron a través de un momento inédito para el formato televisivo y darle la bienvenida a Melissa Gate a ‘La casa de los famosos All-Stars’ y a Manelyk González quien ingresó a ‘La casa de los famosos Colombia’, en un momento que fue del desagrado de Yina Calderón.

La invitada internacional hizo su entrada por la puerta principal de ‘La casa de los famosos Colombia’ y se dirigió hacia la terraza en donde los 12 participantes disfrutaban de una cena, y al subir empezó a presentarse, al llegar el turno de Yina Calderón esta le hizo un desaire, pues se limitó a responderle generando tensión de inmediato.

Momentos más tarde los participantes fueron convocados a la sala, pues ambas casas se conectarían para mostrar a los demás competidores con las dos invitadas. Cuando llegó el turno de Colombia, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo le preguntaron sobre su experiencia.

Manelyk en 'La casa de los famosos Colombia' Foto: RCN

“Manelyk, ¿cómo te recibieron estos famosos?”, preguntó Carla Giraldo a lo que la mexicana contestó “increíble, me encanta, tienen una casa divida, todos son súper adorados, casi todos, me recibieron increíble”.

Yina Calderón trató mal a Manelyk

Carla Giraldo no dudó en hacer hincapié en la última frase, por lo que le preguntaron el nombre de quién a lo que contestó que Yina, luego de preguntar el nombre, ya que desconoce quién es la colombiana.

“Yina, no sé si me conoce, no sé, o si es de pelada”, dijo Manelyk, a lo que los presentadores le cuestionaron a Yina los motivos y esta contestó con “primero que todo Carla, yo no sé qué significa pelada. Así que le toca empezar a hablar en español colombiano, porque no le voy a entender. Y dos, tiene un perfume que huele asqueroso, entonces la cara es porque no me lo aguanto” a lo que Manelyk respondió “¡Carísimo, mi amor! Por eso te he de picar”.

Niurka Marcos llama repugnante y grosera a Yina Calderón

En paralelo desde ‘La casa de los famosos All-Stars’ Melissa Gate junto a sus nuevos compañeros veían el momento, y al escuchar lo que Yina Calderón dijo sobre Manelyk llegó el comentario de Niurka Marcos quien dijo “¡Qué repugnante es! Es grosera”.

El momento no pasó desapercibido por los televidentes de ambas casas por lo que se pronunciaron en las redes sociales. Es de recordar que las dos participantes estarán una semana en cada casa y retornaran a sus realities de origen cuando finalice el intercambio, por lo que continúan en juego.