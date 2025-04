“Las playas son del pueblo”: El mensaje de Shawn Mendes en su concierto en el Choliseo

El cantautor canadiense Shawn Mendes conquistó el corazón del público puertorriqueño durante su presentación a casa llena en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot la noche del martes, como parte de su gira “Latin America 2025”. El espectacular encuentro validó las cualidades interpretativas que lo han destacado como una estrella a nivel mundial.

Desde su entrada al escenario, acompañado con su guitarra, el famoso artista logró conectar profundamente con el público a través de una entrega emocional auténtica, su carisma y su presencia escénica. Su voz melódica brilló en cada canción para llevar intensidad y sentimiento en sus historias.

El concierto arrancó con la clásica “There’s Nothing Holdin’ Me Back”, lo que provocó una ovación ensordecedora de los miles de fanáticos que colmaron el prestigioso recinto. Éxitos como “Treat You Better”, “Wonder” y “Stitches” afianzaron una conexión inmediata con sus seguidores en una velada donde la emoción, la energía y la música fueron los verdaderos protagonistas. La poderosa interpretación vocal de Shawn Mendes también deslumbró con “Lost In Japan”, “Heart Of Gold” y “Mercy”.

La sorpresa mayor para la fanaticada llegó con la admiración de Shawn Mendes hacia la cultura boricua. Como preámbulo al tema “Youth”, mostró imágenes de diversas estampas de Puerto Rico, logrando trasladar al público a una atmósfera musical más íntima.

La cantante Tanisha López se le unió para una versión del tema, mientras el intérprete la dejó brillar por momentos a solas con su potente registro vocal. La saxofonista Janice Maisonet y los percusionistas Jomar Abrante e Ian Maldonado, con sus barriles de bomba, le añadieron más sabor boricua al encuentro.

El mensaje “Las playas son del pueblo”, que mostró en la pantalla principal, marcó uno de los instantes más emotivos de la noche.

Otro de los puntos relevantes de la velada fue cuando el multipremiado artista expresó su gratitud a la fanaticada, provocando gran entusiasmo en los presentes. “Puerto Rico, ¿cómo estás? Te amo mucho”, dijo en español. “Hace tiempo quería venir a tocar para ustedes. Quiero decirles que muchas gracias”, confesó emocionado.

Canciones como “Señorita”, “Ruin”, “It’ll Be Ok” y “Why Why Why” se sumaron a las que hicieron vibrar al coliseo, mientras la fanaticada las cantaba de principio a fin. El éxito “In My Blood” lo cantó sentado al piano, brindando una ejecución impecable.

Bajo la producción de Move Concerts Puerto Rico y Noah Assad Presents, el espectáculo también sobresalió por un vistoso despliegue visual de luces en sincronía con la música. Las cuatro pantallas LED y otros efectos de tecnología avanzada complementaron la poderosa entrega del artista en cada canción, creando una experiencia sensorial única que elevó cada momento del concierto a otro nivel.

El éxito rotundo de esta presentación reafirma el lugar privilegiado de Shawn Mendes en la escena musical internacional y el cariño y apoyo que el público puertorriqueño siente por él.