Ivy Queen se suma al programa de mentorías para mujeres de los Latin Grammy

La reina indiscutible del reguetón, Ivy Queen, se une a la Fundación Cultural Latin Grammy en su programa Leading Ladies of Entertainment Connect TogetHER, en alianza con She Is The Music, para ofrecer sesiones de mentoría a mujeres jóvenes que aspiran a desarrollar una carrera en la industria musical.

“Cuando una mujer guía a otra, no solo comparte conocimiento, sino que siembra semillas de fuerza, confianza y crecimiento. La mentoría entre mujeres es un acto de empoderamiento mutuo que transforma vidas”, dijo Ivy Queen

La pionera del reguetón será mentora de Precious Pérez, conocida como ‘la reggaetonera ciega’, una artista nacida en Boston, Massachusetts, pero de raíces puertorriqueñas. Pérez inicia su camino en la música luego de obtener una doble licenciatura del prestigioso Berklee College of Music en Educación Musical e Interpretación Vocal.

A través del programa, la ícono global de la música urbana ofrecerá mentorías individuales a Pérez, parte de la nueva generación de mujeres que buscan dejar huella en el reguetón.

“Con una historia de valentía y de determinación increíble. La música va más allá de lo visible cuando nace en el corazón, y su garganta es el instrumento. Estoy ansiosa de compartir mi sabiduría y conocimiento contigo”, agregó la cantante.

La cuarta edición del programa colaborativo también cuenta con la participación de cantantes como Vivir Quintana y Julieta Venegas; la productora, pianista, arreglista y directora musical Janina Rosado; las ejecutivas Rocío Guerrero, Rosa Lagarrigue, Luana Pagani, Diana Rodríguez, Ana Rosa Santiago; y la periodista María Elena Salinas.

Actualmente, Ivy está trabajando en su esperado décimo álbum de estudio, prometiendo un año lleno de sorpresas. Con una carrera impecable que abarca más de dos décadas, Ivy ha sido reconocida con premios Billboard, Latin Grammy y múltiples galardones que celebran su impacto en la música y la cultura.