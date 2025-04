Héctor Delgado estrenará nuevo canal de televisión

El pastor y exreguetonero Héctor Delgado anunció hoy, miércoles, que próximo lunes, 14 de abril, estrenarán el canal televisivo Maranatha 911.

Durante conferencia de prensa, Delgado se mostró agradecido por la oportunidad y describió el proyecto como una “herramienta contra males sociales”.

“Ya teníamos la radio, pero ahora se une este canal de televisión, el cual, yo sé que va a impactar muchas vidas”, comentó Delgado.

Maranatha 911 se transmitirá por el canal 1, al igual, que toda su programación también saldrá en YouTube y Facebook de la emisora.

El canal contará con programación las 24 horas del día, dentro de los cuales se podrán encontrar “Nuevo Despertar” que abordará temas como el divorcio, suicidio, criminalidad, y depresión; “La Gran Mentira”, una serie de testimonios de confinados desde las cárceles; “Los Que Dios Nos Unió”, hablará sobre parejas que estuvieron al borde del divorcio; “El Que Me Hizo Libre”, testimonios de personas que han superados problemas de salud mental; “Del Narcotráfico al Altar”, historias de ex narcotraficantes y su entrega a la religión; y “Nada Más Que La Verdad”, el programa que antes tenía en Telemundo que constaba en entrevistas con figuras prominentes y su conversión al cristianismo.

Delgado enfatizó que la importancia de hacer el canal cristiano es raíz de todos los problemas sociales que Puerto Rico se enfrenta actualmente. “No podemos quedarnos parados y hacernos de la vista larga”.

La conferencia de prensa se dio en el residencial Luis Llorens Torres junto al ex narcotraficante Alex Capó Carrasquillo conocido como “Alex Trujillo”, quien también estará involucrado con Maranatha 911.

“Lloréns sigue siendo mi segunda casa. Yo me la pasaba aquí cuando era Hector ‘El Father’ todos los días, quizás en un momento traje un mensaje erróneo para la juventud”, expresó Delgado.

Por su parte, Capó Carrasquillo se sintió emocionado con su proceso en la religión, incluso, citó que si no fuera por su conversión no hubiese podido estar en el residencial presente.

“Yo he ido a colegios cristianos, escuelas públicas y lo jóvenes están creciendo con la mentalidad de querer ser narcotraficantes. […] Esta herramienta [Maranatha 911] va a ser para nosotros poder derrocar toda esa fortaleza de pensamiento que trae violencia, suicido, depresión. Dejarles saber que hay una manera de poder salir de eso”, enfatizó.

Call-Center para ayudas

Delgado anunció que Maranatha 911 se diferenciará al tener disponible un “call center” de 24 horas para ayudar a las personas con problemas de salud mental y problemas de parejas o familiares.

“Se va activar desde este lunes. Desde este lunes la persona llama, tenemos números aquí en Puerto Rico, vamos a tener también un número en Orlando, Florida”, estipuló Delgado.

De igual forma, aseguraron que el ‘call center’ contará con profesionales como trabajadores sociales y psicólogos para atender las necesidades del público.

El número en pantalla saldrá luego de las programaciones, y testimonios que presentarán.

El llamado de Delgado es sencillo “prueba”, El exartista invitaría las personas a darse una oportunidad con la religión a través de este nuevo proyecto mediático.

“Hay mucha gente que cuando se acerca a mí me dice ‘Héctor, yo no creía en tu conversión, yo no creía que tú ibas a durar’. Mucha gente me pide hasta perdón. Yo les digo ‘tranquilo, no me pidas perdón, porque yo tampoco creía que yo lo podía lograr. Yo tampoco creía que yo podía permanecer hasta que lo probé, a Jesús’”, puntualizó.