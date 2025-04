Exintegrante de ‘Acapulco Shore’ confiesa que usaba sustancias veterinarias para aumentar músculos

Diversas personalidades que formaron parte de ‘Acapulco Shore’ han logrado mantenerse dentro de la industria del entretenimiento a través de diversos proyectos, como es el caso de Fernando Lozada, mismo que ha generado controversia en redes sociales tras confesar que usaba sustancias veterinarias para aumentar sus músculos.

Además de destacar por proyectos dentro de la televisión, Fernando Lozada se ha caracterizado por compartir su estilo de vida saludable en redes sociales, no obstante recientemente llamó la atención de sus seguidores al compartir lo que consumió durante un lapso de su vida.

Fernando Lozada (Redes Sociales)

Exintegrante de ‘Acapulco Shore’ revela que usaba sustancias veterinarias para aumentar músculos

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado, en donde Fernando Lozada habló sobre su proceso físico para ganar masa muscular, señalando que cometió un error, ya que llegó a usar sustancias veterinarias, mismas que habrían derivado una serie de problemas en su cuerpo.

“Me metí cosas veterinarias, o sea, no sé si he dicho esto alguna vez, hubo un tiempo en que también me excedí y empece con uso de sustancias y la chin**** para ponerme más y más grande y me afectó muchísimo todo eso y me fui a la depresión y un chorro de cosas, tenía como 21 años, una cosa así”, aseguró.

Asimismo, el exintegrante de ‘Acapulco Shore’ aseguró que todo ocurrió después de haber sufrido un accidente en el que durante su recuperación perdió varios kilos, por lo cual tomó una medida para aumentar rápidamente; sin embargo, posteriormente dejó de usar ese tipo de sustancias y optó por tomar otro camino.

“Después de un accidente que tuve muy fuerte, perdí muchos kilos y me metí esteroides para subir, porque eso me lo recomendó un coach, entonces me di cuenta que si subes muy fácil, porque recuperé 13 kilos que había perdido en cuestión de un mes o dos meses, pero ¿a qué costo? Me llene de granos, me cambiaba el humor muchísimo, entonces son muchos pros y muchos contras, así que después decidí seguir por el camino”, puntualizó.