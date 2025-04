Regresa el espectáculo de danza “The Passion” en la Semana Mayor

"The Passion 7: Origin" – Un Viaje de Danza a Través de la Historia Bíblica.

La Fundación Yo Prefiero Sonreír, Inc. y NAÓS School of the Arts subirán a escena “The Passion 7: Origin”.

The Passion 7: Origin es una producción que fusiona el arte y la fe para narrar la historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mostrando cómo todo apunta a Jesús desde el principio y su deseo siempre ha sido restaurarnos y llevarnos de vuelta al Jardín, lugar de perfecta relación con El.

El evento se llevará a cabo el domingo, 20 de abril de 2025, a las 4:00 p.m. en el Centro de Bellas Artes de Caguas y libre de costo.

La producción de danza y teatro invita al público a sumergirse en un recorrido que resalta los relatos del Antiguo Testamento que anticipan la llegada del Mesías, hasta su muerte, resurrección y la promesa de restauración eterna.

Este año, la producción ha sido completamente renovada con secuencias inéditas y una propuesta artística innovadora. “The Passion 7: Origin” incorpora una variedad de disciplinas como ballet, acro, ballroom y danza contemporánea, enriqueciendo la puesta en escena con movimientos que añaden profundidad y emoción a cada momento de la obra. La diversidad de estilos y técnicas eleva la experiencia, ofreciendo al público una interpretación única y conmovedora de la historia de Jesús.

Una de las grandes novedades de esta edición es la interpretación de Laura Valentín en el rol del Espíritu Santo. Su participación traerá una nueva dimensión a la narrativa, añadiendo un giro inesperado y significativo a la puesta en escena. Con su talento y entrega, Valentín contribuirá a fortalecer la conexión emocional con el público.

La producción contará con la participación de más de 90 bailarines en escena, provenientes de distintas regiones de Puerto Rico y representando diversas escuelas de danza, entre ellas: NAÓS School of the Arts (Dir. Pedro Sánchez y Keishla González), Centro Danza (Dir. Laura Valentín y Osmar Molina), Academia Cristiana Dánzale (Dir. Hycliff Soler y Lunail Colón), Mishkjá Technical School (Dir. Kantareh Román & Sub Dir. Kevin Román), Imaginare Arts! International (Dir. Edwin Santini y Vilmarie Degró), Flamers International (Dir. Amy Rodríguez)

El equipo de coreógrafos, compuesto por Laura Valentín, Kiara Pita, Ircamar García, Hycliff Soler, Lunail Colón, Joshua López, Yeranthony Martínez, Kantareh Román, Amy Rodríguez y Natacha Zayas, ha trabajado meticulosamente para llevar a escena una representación llena de energía, simbolismo, pasión y Presencia.

“The Passion 7: Origin” promete ser una experiencia inolvidable, en la que el arte y la espiritualidad se unen para impactar corazones y transmitir un mensaje de fe, esperanza y redención. Esta producción no solo representa un espectáculo visualmente impresionante, sino también una oportunidad para reflexionar sobre la historia y el propósito de Jesús en la humanidad.

Los boletos están disponibles en la alcaldía del Municipio Autónomo de Caguas, de lunes a viernes de 8:00am a 3:00pm – Máximo de 5 taquillas por persona [Mientras duren] Info 787-653-8833 Ext. 2727. Además y a través de la página de facebook del municipio el evento será transmitido en vivo vía streaming.