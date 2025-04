“Necesitaba soltar”: Carlos Torres regresa a la TV tras pérdida de sus gemelas

El presentador del programa Pégate Al Mediodía (WAPA TV), Carlos Torres, describió el proceso por el cual ha estado pasando tras la pérdida del embarazo de sus gemelas que anunció hace unas semanas.

Torres indicó que durante su tiempo fuera del programa ha estado brindando apoyo a su pareja, la psicóloga Jaidelys Acevedo Valentín, en este difícil momento que han vivido. Igualmente, el animador agradeció el apoyo que ha recibido por parte de la ciudadanía que se ha comunicado con él mediante mensajes, especialmente, luego de la lamentable noticia de la pérdida de su segunda hija por nacer.

“Estuve alejado, necesitaba sentir todas esas emociones que tuve por dentro, necesitaba soltar y sobretodo acompañar a mi pareja que también la está pasando fuerte dentro de todo lo que está pasando, le doy muchas gracias a Puerto Rico, al pueblo completo, he recibido un apoyo inmenso, no solo a Puerto Rico a Estados Unidos, las palabras no llegan para expresar la gratitud, cada uno de ustedes que me ha escrito por correo, mensajes, llamadas, todo”, expresó Torres en entrevista con Lo Sé Todo (Wapa TV).

El animador, aseguró que ante este difícil proceso ha estado apoyado en su fe en Dios, lo que lo ha mantenido con las fuerzas de seguir hacia adelante.

“Ha sido un proceso de aceptación, cuando suceden estas cosas uno se cuestiona tanto y uno entra en tantas emociones, ya sea frustración, coraje, tristeza, sobre todo, pero al final del día es confiar que viene algo mejor que tuvo su propósito, independientemente uno no lo vea ahora, así que estamos arreguindados de Dios y esto es lo que nos mantiene de pie”, indicó.

Sobre el estado de su pareja, Torres indicó que esta al ser psicóloga ha estado trabajando con herramientas que su profesión le brinda, sin embargo, también cuenta con el apoyo de su familia. v

“Tiene sus momentos, es humana al final del día, pero al tener las herramientas como psicóloga las ha intentado aplicar pero como dije sigue siendo humana y ella necesita esa ayuda externa la cual también está recibiendo pero es un proceso en el cual en un momento, todo parece estar bien y en otro momento, la tristeza llega nuevamente y es estar ahí nuevamente con ella”, finalizó.

Hace dos semanas, el animador compartió dos lamentables noticias. Primero, la pérdida de una de las gemelas, justo cuando se celebró el “gender reveal” junto a familiares y amistades. Posteriormente, esa misma semana, recibió la noticia de la pérdida de la segunda gemela.

“La vida nos pone pruebas que jamás imaginamos enfrentar. Este último mes ha sido una montaña rusa de emociones, desde la alegría de anunciar que íbamos a ser padres de dos hermosas niñas, hasta vivir uno de los dolores más grandes que jamás pensamos sentir. Todo parecía ir tan bien… el gender reveal fue un momento mágico, lleno de amor y esperanza. Pero luego, un lunes que debía ser para compartirles una noticia feliz, recibimos la noticia que una de nuestras bebés había partido. Y cuando aún estábamos tratando de entender y aceptar ese dolor, días después, nuestra otra princesa también se fue al cielo”, escribió en su cuenta de Instagram.