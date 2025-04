Bad Bunny ensayó “Lo que le pasó a Hawaii” frente a Casa Blanca

Finalmente salió la esperada presentación de Bad Bunny en “Tiny Desk”, el espacio musical de la National Public Radio (NPR), que ha recibido a grandes artistas en sus oficinas.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, contó una anécdota previa a interpretar el tema “Lo que le pasó a Hawaii” y es que para la presentación no encontró un lugar para poder ensayar en Washington D.C. Ante esto, tuvieron que recurrir a ensayar en la calle, pero no cualquier calle, el artista y su banda ensayaron frente a la Casa Blanca, donde tocaron el tema “Lo que le pasó a Hawaii” que contiene un mensaje político sobre la situación actual de Puerto Rico, relacionado a la llegada de inversionistas millonarios de los Estados Unidos a los que el gobierno les brinda un decreto económico.

“Viva Puerto Rico Libre, está gufiao porque nosotros estábamos ensayando esta canción frente a la Casa Blanca. Salió alguien a preguntarnos porqué estábamos ensayando aquí. Le gustó la canción, sí, le gustó la canción y nosotros, wow, súper nice. Estábamos buscando lugares para ensayar en Washington DC y no nos prestaron en ningún lugar”, expresó el artista.

“Me pareció nice que la persona vino y nos dijo que le gusta la canción. Dijo, los felicito, ¿Son de Puerto Rico? Nos dijo, son más de 100 años de coloniaje y ustedes siguen viviendo su cultura, su idioma, su lengua, su jerga. No sé cómo cogerlo si estaba jodiendo conmigo y es cierto son más de cien años de coloniaje y tenemos nuestra cultura y ustedes a veces no saben dónde queda Puerto Rico”, añadió.

En todo momento, el boricua habló en español e incluso en un momento dado se percató y preguntó si debía hablar en inglés.

Igualmente, aunque al principio del tema “Lo que le pasó a Hawaii” lo indica este confirmó que el tema sí fue inspirado en un sueño que tuvo.

“Fue una canción que soñé, me tuve que levantar a escribir toda la canción…nunca me había pasado así…la canción no me dejaba dormir, me levanto, la escribo de arriba a abajo y vuelvo a dormir”, expresó.

Entre los temas que tocó Bad Bunny en el “Tiny Desk”, se encuentran: Pitorro de coco, Voy a llevarte pa’ PR, Kloufrens, Lo que le pasó a Hawaii, La Mudanza y un extracto de Dtmf”.