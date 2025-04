¡Es oficial! Tiny Desk de Bad Bunny estrena el lunes

NPR Music, los creadores del "Tiny Desk Concerts", confirmaron que la versión del trapero boricua Bad Bunny estrena mañana, lunes, al mediodía por su canal de YouTube.

“Benito, hijo de Benito llegó al Tiny. ⁠⁠

@badbunnypr Tiny Desk premiering tomorrow at noon ET on @nprmusic's YouTube (Tiny Desk estrena mañana al mediodía en el canal de YouTube)“, detallaron los creadores del concepto audiovisual en su cuenta de Instagram.⁠

El pasado miércoles, el vegabajeño compartió una pista en su cuenta de X (antes conocido como Twitter) que leía: “hoy es lunes”.

De esta manera, el Conejo Malo se suma a los artistas que han formado parte de la serie de conciertos. Entre estos se encuentran los puertorriqueños Eladio Carrión, Ivy Queen, Villano Antillano, Ozuna, Farruko, Kany García, Álvaro Díaz, entre otros.

Se espera que interprete sus mayores éxitos musicales y sencillos más recientes, como lo han hecho otros cantantes.

El pasado mes de marzo, se filtró una imagen del Tiny Desk de Bad Bunny en las redes sociales. En la misma, se le pudo ver acompañado de Los Sobrinos y de Fabiola Méndez, quién ya presentó por primera vez la música jíbara en el espacio.

Las presentaciones musicales se llevan a cabo en las oficinas de la estación de radio, ubicadas en Washington D.C., en el escritorio del presentador Bob Boilen.