Pina asegura movida legal en caso de Daddy Yankee “no es una declaración de guerra”

El productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves se expresó en sus redes sociales luego de que radicara una demanda y moción de intervención en el pleito de Ramón Luis Ayala Rodríguez “Daddy Yankee” y su ahora exesposa Mireddys González Castellanos, ya que se le menciona en varias ocasiones.

En el comunicado publicado en las redes sociales a nombre del manejador y su empresa se indica en varias ocasiones intentaron dialogar con el conflicto, pero esto no resultó por lo que se vieron obligados a optar por la vía legal. Al mismo tiempo, que lamentó que esta situación tenga que llegar a los tribunales.

“En los pasados meses, tanto la compañía World Music Latino como el señor Rafael Pina han sido mencionados indirectamente en una disputa legal relacionada a la distribución de bienes gananciales entre terceros. Desde el primer momento, y deseando el bienestar de todos los involucrados, se mantuvo la esperanza de que se pudiera dialogar y alcanzar acuerdos justos que devolvieran la paz y la felicidad a sus corazones”, expresó.

Del mismo modo, enfatizó sobre la cobertura pública que se le ha dado al caso y las alegaciones que se han realizado en los medios de comunicación, lo que le obligó a solicitar una intervención en el pleito.

“Lamentablemente, el paso del tiempo y ciertas alegaciones públicas han provocado que hoy se tome la decisión de intervenir legalmente en el pleito en cuestión. No por deseo de conflicto, sino porque es la única vía formal que existe para proteger la paz de mi familia, mi nombre y el éxito que compartimos juntos”, lee la comunicación.

Sin embargo, asegura que se trata de una acción para defender su imagen y que no es un ataque contra quien fue su artista.

“Esta no es una declaración de guerra, sino un acto para aclarar cualquier duda. Es un paso necesario, como empresario y como ser humano, que cree en el respeto, en el valor del trabajo compartido y en la verdad. Siempre he estado agradecido por las personas con quienes compartí por tantos años de esfuerzo, logros y sueños. Por eso, me duele ver cómo algo que en su momento fue fruto de unión, trabajo y sacrificio hoy se debate con tanto dolor. Estas serán mis únicas expresiones por el momento”, finaliza.

Pina Récords

El productor musical Rafael “Raphy” Pina Nieves, a través de su representación legal radicó una demanda y moción de intervención para el caso que el exponente urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez “Daddy Yankee” radicó contra su ahora exesposa Mireddys González Castellanos.

En la moción de intervención presentada por los licenciados, José A. Hernández Mayoral y Patricia Rivera McMurray, en representación de Pina Nieves y su empresa World Music Latino alega que en la demanda presentada por el artista contra las hermanas González Castellanos, se realiza una serie de alegaciones donde se le menciona directamente, por lo que solicita intervenir para poder defenderse de los señalamientos que asegura son “falsos”.

“Las alegaciones de la Demanda le hacen imputaciones muy serias a World Music Latino Corp. y a Rafael Pina Nieves, involucrándolos en una alegada pérdida de “millones de dólares a la parte demandante” e inclusive en la posible violación de reglamentos penitenciarios o condiciones de libertad provisional”, lee el recurso legal.

