René Monclova responde a quienes se burlaron del año de su vehículo robado

El actor René Monclova relató lo que vivió cuando su vehículo fue hurtado el pasado fin de semana y encontrado quemado en la zona de Piñones.

Monclova contó en entrevista con Alexandra Fuentes en el programa Alexandra a las 12 de Telemundo, que el suceso lo tomó por sorpresa y justo cuando tenía planificador acudir a una actividad en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón (UPRB).

“Ese día yo tenía una actividad con los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Bayamón, un conversatorio que los hago a menudo, con cualquiera, con el que me llame…me encuentro que no tengo carro, llamo a la profesora que me invitó y el dije que no podía ir”, expresó el actor.

Monclova contó que posteriormente llamó a la policía para realizar la querella, pero, decidió cumplir con los estudiantes que lo habían convocado para el conversatorio y acudir al evento, que en realidad era un homenaje para el actor.

De manera jocosa, explicó que mientras en el evento se presentaba un extracto de la Tuna de la UPRB, fue llamado por el cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para indicarle que su vehículo había aparecido quemado en la zona de Piñones y que debía buscar el mismo o se enfrentaría a una multa de 5 mil dólares ya que estaba en un área de anidaje de tinglares.

“Lo tuve que ir a buscar, cuando voy, fue sobrecogedor porque no quedaba nada. Nada más el varillaje, el metal, todo derretido y uno dice, estos son extremos de violencia superiores a lo que uno está acostumbrado cotidianamente”, dijo Monclova.

Este indicó que actualmente se transporta en un vehículo prestado y que está en búsqueda de un nuevo auto.

“Borrón y cuenta nueva, buscar un carrito y seguir caminando”, dijo.

Sobre comentarios en las redes

Al ser cuestionado por Alexandra Fuentes sobre los comentarios en las redes sociales, de personas que lo juzgaron por tener un vehículo del año 2013, este respondió, que no le interesa saber la opinión de este tipo de gente.

“Una de las cosas que creo todos sabemos en Puerto Rico es que tú nunca vas a ser un tipo de excesos, eres un tipo que vive de manera práctica, un trabajador incansable, porque a mucha gente le llamaba la atención el año del carro, es que tú eres un tipo tan sencillo”, le indicó la animadora.

A lo que el actor respondió: “No hay cosa que me importe menos que lo que diga la gente sobre mi vida, porque el componente público de mi vida es el trabajo, mi vida privada es mi vida privada, tengo que vivir a mi altura, punto”.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, en el área de Santurce. Según el informe preliminar, Monclova alegó que estacionó su vehículo, un Kia Río del año 2013, en las inmediaciones del hotel durante la noche del viernes. Sin embargo, alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado, al regresar al lugar, notó que el auto ya no se encontraba donde lo había dejado.