¿Podremos mudarnos a Pandora?

Una escena de Avatar Flight of Passage, una emocionante aventura en 3D en Pandora, el Mundo de Avatar, en Disney's Animal Kingdom.

Navegar el Río Na’vi de Pandora es una experiencia sensorial llena de emoción y fantasía. La fusión de naturaleza y entretenimiento que ofrece Animal Kingdom convierte al parque temático de Walt Disney World Resort en una visita obligatoria para grandes y chicos, amantes de la flora, fauna y animales prehistóricos. El parque inaugurado en 1998 merece un día completo de tu agenda para recorrerlo con calma con toda la familia.

“¡¡¡Wow!!! los mejores cuatro minutos de mi vida”, gritó emocionado Mateo al volar junto a su mamá y su tía en Avatar - Flight of Passage. La experiencia inmersiva que ofrece esta atracción te permite “cumplir tu sueño” de volar sobre banshees. Al inicio de la experiencia un científico analiza tu ADN y en minutos te vincula a una de las majestuosas criaturas.

Si la aventura incluye abuelos y niños pequeños, considera seleccionar previamente las atracciones que desean recorrer por orden de prioridad, de esta manera podrán aprovechar al máximo la visita y estimar horas de siesta y descanso para los adultos.

En Disney’s Animal Kingdom, podrán disfrutar de varias áreas temáticas:

Oasis

Al entrar al parque podrás observar animales pequeños que probablemente los chicos vayan a ver por primera vez, así que ten listo tu celular para documentar esas caritas de emoción.

Discovery Island

Los 144 pies de altura del majestuoso árbol de la vida invitan a recorrer todo lo que tiene para ofrecer. Las abuelas recorrieron junto a Mateo esta maravilla y se detuvieron a apreciarlo disfrutando un helado. La tertulia que formaron será un recuerdo para toda la vida.

África

¿Fanático de Lion King? Si es así, no se lo pueden perder; al entrar te sumerges en la cultura africana con el sonido de los tambores y el ambiente perfecto para sentir que estás realmente en el fascinante continente. Sin duda, con la llegada de la película Mufasa: The Lion King en diciembre 2024 nació una nueva generación de amantes de estos famosos personajes que se estrenaron en la pantalla grande en 1994 con The Lion King.

Asia

Para los amantes de las montañas rusas, está Expedition Everest y el Kali River Rapids, sin duda súper divertidas.

DinoLand USA

Para todos los que están enamorados de la era prehistórica, será una gran aventura.

Pandora: El Mundo de Avatar

Aquí hay que detenerse y hacer mención especial a los Walt Disney Imagineers porque es difícil apalabrar una experiencia inmersiva como esta. Las dos atracciones proveen una dosis de dopamina a niveles increíbles, sin duda un momento de conexión que quieres vivir con tus hijos, nietos o sobrinos.