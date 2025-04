Del pixel a la pantalla: Minecraft llega al cine sin romper un bloque

Adaptar el mundo cúbico de Minecraft a la pantalla grande representó un desafío único, ya que el equipo detrás de esta cinta protagonizada por Jack Black, como ‘Steve’, y Jason Momoa aceptó el reto de capturar la magia de este universo pixelado para transformarla en una experiencia cinematográfica fiel a la esencia del videojuego.

Cada decisión creativa de este proyecto exigió no solo respeto por los icónicos bloques y criaturas del juego, sino pasión por el legado del videojuego más vendido de la historia, nos cuenta el director de la cinta, Jared Hess.

Hess confesó que se invirtió mucho tiempo en la película, pues estaban conscientes de que mucha gente adora el videojuego: “Es algo sagrado para ellos, y no queríamos estropear nada importante para la comunidad gamer”.

Un mundo cúbico vivo

Uno de los aspectos más importantes para el director era mantener el icónico diseño cúbico de Minecraft, pero con un aspecto realista que se sintiera “vivo” y con texturas, por lo que pasaron tiempo con Weta Digital (la compañía de efectos visuales fundada por Peter Jackson) para lograr esa apariencia.

Esto significó un meticuloso esfuerzo para honrar cada detalle del universo creado por los jugadores, reveló el director creativo senior de Entretenimiento en Minecraft, Torfi Frans Ólafsson. “El enfoque que Jared y el equipo de Diseño de Producción usaron fue diseñarlo ‘de adentro hacia afuera’, es decir, partiendo del personaje de bloque” para lograr buenos resultados como los ‘pigglins’ o las ovejas en colores diferentes, señaló Frans.

Al inicio el equipo trató de crear un zombie genérico de bloques, pero se dieron cuenta de que no lucía bien ni se reconocía la silueta; así que partieron el diseño del mismo mundo del juego.

Del juego a la pantalla

Respecto a cómo lograron un equilibrio entre innovar para la película sin dejar de ser fieles al ADN del juego, Torfi Frans reveló que hubo muchas discusiones creativas y algunas diferencias artísticas, ya que en ese momento intentaban hacer una “auténtica biblia” y película canónica de Minecraft, lo cual los limitaba porque muchos creadores han utilizado el videojuego para contar historias durante 15 años.

“Cuando entendimos que solo estábamos contando una de esas historias, pero respaldada por Warner Bros., dirigida por Jared Hess, con estrellas de cine y equipos de VFX ganadores de premios Óscar, y todo ese soporte detrás, todo cambió”.

Bajo esta premisa, partieron con el juego como base, iniciando la película con elementos familiares como el ’crafteo’, la mesa de construcción y el curso de la noche y el día que los jugadores pueden reconocer fácilmente, que van cambiando mientras esta avanza, “haciendo que las cosas se vuelvan más locas y ridículas, justo como pasa cuando juegas Minecraft con alguien”, dijo Frans.

Construyendo una historia

Que el juego no tenga una historia definida y su universo sea prácticamente infinito no representó un problema para la trama de la película, sino una ventaja, ya que tenían frente a ellos un mundo lleno de personajes icónicos con diferentes biomas (ecosistemas dentro del juego) que no podían incluirse en una sola cinta debido a su extensión.

Esto llevó a Hess y Frans, junto a los escritores, productores y animadores, a elegir los aspectos y personajes favoritos de cada uno dentro del juego.

“¡Amo a los piglins! Cuando los descubrí dije: ‘¡Son tan raros! Son asquerosos, caníbales, les encanta el oro... ¡Son los villanos perfectos!”, dijo Hess.

El director reveló que algunos fans prefieren al ‘Ender Dragon’ (el jefe principal del juego), por lo que podría haber una película sobre este personaje, pero ellos prefirieron enfocarse primero en los ‘piglins’ del ‘Nether’.

De esta forma, todos en el equipo aportaron lo que amaban del juego y lo pusieron en la película.

Por ello, Hess aseguró que los fans del juego e incluso aquellos que no conocen el mundo de Minecraft verán la importancia que se les dio a cada uno de los detalles.