Val Kilmer: Reviven sus dolorosas palabras al ser vetado del cine por 15 años

La muerte de Val Kilmer impactó a la industria del cine de Hollywood, pues el actor se coronó como uno de los más destacados de los últimos tiempos gracias a su versatilidad a la hora de interpretar diferentes papeles. Aún así, fue vetado del cine, razón por la que no pudo protagonizar una película en 15 años.

El primer día del mes de abril se extendió la triste noticia del fallecimiento de Val Kilmer a los 65 años. Una neumonía que se complicó debido al cáncer de garganta que padecía fue la causa que lo llevó a su deceso. “Mi papá luchó siempre con mucha fuerza, hasta el final”, destacó su hija en el comunicado en el que se reveló su deceso.

Val Kilmer será recordado por darle vida Jim Morrison en la película biográfica ’The Doors‘, a Batman en ’Batman Forever’ y por formar parte de elenco en producciones de la talla de ’Top Gun’ a lado de Tom Cruise, quien lo despidió con un emotivo mensaje: “Val fue más que un amigo, fue un hermano en la pantalla y en la vida. Lo voy a extrañar todos los días”.

Val Kilmer ARCHIVO- Val Kilmer posa el 9 de enero de 2014, en Nashville, Tennessee. (Foto AP/Mark Humphrey, archivo) (Mark Humphrey/AP)

Val Kilmer fue vetado del cine por 15 años

Tras el deceso del artista, usuarios de internet revivieron una entrevista en la que el actor recordó su mala actitud, misma que le llevó a perder oportunidades laborales: “Tenía inseguridades obviamente sobre mí mismo que proyecté en la industria cinematográfica. Solo los sonidos que salían de mi boca, era simplemente absurdo. Absurdamente irreal”.

“Estoy en una especie de lista negra, no he conseguido un trabajo en un estudio en 15 años” mencionó. “Me encantaría (volver). Siempre he visto películas y me he preguntado cómo sería en ese papel”.

Asimismo aseguró que le habría gustado cambiar su comportamiento: “Fui demasiado sincero sobre aspectos muy específicos del arte, pero es un negocio y actué como si no lo fuera. Me quejé bastante de joven. No apreciaba el negocio que me proporcionó el estilo de vida que rápidamente disfruté. Fui el actor principal de la primera obra que hice profesionalmente y ahora que no tengo ese privilegio desearía haber amado más, quiero ser mejor persona”.