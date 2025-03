Alba Reyes: “El sistema lo que busca es aplastarte hasta que no puedas más y te des por vencido”

La exreina de belleza, Alba Reyes Santos, acudió este lunes a sus redes sociales para compartir lo que sucedió en la vista de libertad bajo palabra que solicitó Angelo Soto Rivera, uno de los hombres acusados del asesinato de su madre.

“Me acabo de parar y salirme de la vista porque los abogados del acusado acaban de informar que el informe, que se supone que Corrección realice, no está completo”, comenzó diciendo Reyes Santos en un video publicado en su cuenta de Facebook.

Continuó: “No se ha corroborado el plan de salida porque Corrección ha ido a verificar la residencia donde va a vivir, donde va a trabajar, no ha entrevistado a la familia y de verdad que yo intento, pero es que no aguanto más. Si esto es lo que le hacen a todas las víctimas en este país, en este proceso, esto llora ante los ojos de Dios”.

La ahora abogada catalogó el proceso como “inaceptable, abusivo y un chiste de mal gusto”, detallando todo lo que ha vivido desde que le informaron la solicitud del acusado, aseverando que la han intentado de entrevistar seis veces en cinco meses.

“Tanto hostigar a las víctimas con lo mismo, con entrevistas y las mismas preguntas, para que entonces el Departamento de Corrección no haya hecho lo más básico que es firmar, verificar y corroborar el plan de salida”, sostuvo.

Alba además solicitó que el Gobierno o la Legislatura intervengan porque están “malgastando recursos gubernamentales”.

“Yo siento que, en cierto modo, el sistema lo que busca es aplastarte hasta que no puedas más y te des por vencido”, afirmó.

Reyes Santos también denunció que no entiende cómo una persona que estaba en probatoria cuando cometió el crimen, por lo que fue sentenciado a 180 años de prisión y, luego llegó a un acuerdo de 38 años, salga a la libre comunidad en menos de 7 años.

“Nadie me sabe explicar cuándo cumplió con la sentencia anterior y cuándo comenzó a cumplir con la de mami para que sea elegible ahora”, cuestionó la mujer de 43 años.

“Es agotador luchar contra un sistema que sencillamente no sirve, no es eficaz, no protege a las víctimas. No funciona porque la ineptitud y la ineficiencia es lo que reina, es la orden del día”, agregó.

Fue el pasado mes de octubre que la Miss Universe Puerto Rico 2004 reveló que Soto Rivera había solicitado la liberta bajo palabras y pidió a sus seguidores que firmaran una carta dirigida al Senado y el Departamento de Justicia (DJ), a través de la plataforma digital “Care2″, donde pedía la revocación de la Ley Núm. 118 de 22 de Julio de 1974, mejor conocida como la “Ley de la Junta de Libertad Bajo Palabra”.

“Los dos cobardes que llevaron a cabo este crimen atroz lo hicieron desde la comodidad de su automóvil, sin importar a quién o cuántas personas matarían. Lamentablemente, debido a una nueva ley injusta en Puerto Rico, estos monstruos ahora pueden solicitar libertad condicional [...] Esta ley no debería existir en primer lugar, ya que ha contribuido a un aumento de criminales en la comunidad libre de Puerto Rico y pone en peligro las vidas de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley.

Solicitamos que se revoque esta ley y que se le niegue la libertad condicional a Angelo Rivera. Demasiadas familias han sido despojadas de valiosos miembros de la comunidad a manos de estos criminales. No les robemos también la justicia”, leía la misiva.

Elena Santos Agosto, su progenitora, fue asesinada el 3 de junio de 2016 en su residencia ubicada en la urbanización Treasure Valle, en Cidra. El motivo del homicidio se atribuyó a una disputa entre vecinos por unos perros de la víctima que supuestamente defecaban en el patio del autor intelectual del crimen, Carlos Hernández Negrón, alias “Once Dedos”.