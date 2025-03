Shakira lloró después de cantar ‘Antología’ en México

Shakira rinde homenaje a México con ‘Las Mujeres Ya No Lloran’

Shakira vivió un conmovedor momento con su público durante su tercer concierto como parte de ‘Las mujeres ya no lloran tour’ en Ciudad de México. Y es que la artista se emocionó hasta las lágrimas después de cantar su icónica canción ‘Antología’.

Tal como se aprecia en los videos que circulan en las redes sociales sobre este emocionante momento, después de terminar de interpretar el tema, el público estalló de alegría, ovacionando su nombre: “¡Shakira! ¡Shakira! ¡Shakira!”, coreaba la gente.

PUBLICIDAD

Los miles de asistentes en el Estadio Seguros GNP no paraban de gritar su nombre, hasta el punto de que Shakira no aguantó las ganas de llorar, contagiándose con la emoción de sus fans, quienes le regalaron ese momento especial.

Shakira sonreía y lloraba al mismo tiempo, ponía las manos sobre su pecho, caminaba sobre el escenario de un lado a otro, y por momentos bajaba la cabeza, tapándose la cara. Indiscutiblemente, fue un momento único, entre ella y su público.

La cantautora colombiana secó sus lágrimas y muy conmovida, dijo: “Gracias México”, lo que desató aún más aplausos y ovaciones por parte de los asistentes. Pudo recomponerse y seguir con su concierto.

Shakira, retrasos de conciertos y su salud

Shakira ha sido muy criticada por las cancelaciones que ha hecho de sus conciertos en varios países. Su primer concierto en México comenzó con retraso, por lo que luego, ella explicó que no fue su culpa, ni de su equipo, sino de los miembros de logística, quienes no le explicaron la hora inicio. La artista aseguró que no se repetirá, ya que para próximos shows, ella misma estará pendiente de la hora de arranque.

Mientras han transcurrido sus conciertos en México, la conductora Pati Chapoy dijo en su programa ‘Ventaneando’ que la cantante buscó recomendaciones de un médico neumonólogo, lo que ha generado inquietud sobre su estado de salud. Sin embargo, se desconoce si la cantante buscaba a un especialista por ella misma o por un tercero. Hasta el momento, ella no ha dicho nada sobre alguna enfermedad.