Don Omar se sincera sobre su proceso de cáncer: “No me quería morir”

El exponente urbano y uno de los pilares del reggeatón, William Omar Landrón, mejor conocido como Don Omar, habló sobre el temor que sintió cuando el pasado año fue diagnosticado con cáncer.

En entrevista con la revista GQ México, Don Omar, expresó que su diagnóstico fue uno de los momentos de mayor dificultad en la vida y que tuvo que confiar más en sí mismo a la vez que se sinceró con Dios.

“Yo vengo de vivir un momento súper difícil, el año pasado fui diagnosticado con cáncer, la fuerza que tuve fue sincerarme conmigo, sincerarme con Dios, aunque todo el mundo me escuchaba decir, si me tengo que morir de cáncer, me muero, no hay problema, yo creo que ya he vivido todo, yo por dentro no me quería morir y yo creo que ese momento de dificultad, ese momento difícil, ese momento de inseguridad me hizo confiar más”, expresó el exponente urbano puertorriqueño.

Del mismo modo, aseguró que tras el diagnóstico comenzó a vivir más la vida y ver cada día como “uno menos”, valorando cada momento.

“Me hizo confiar más en la gente que tengo alrededor, me hizo comenzar a tener la necesidad de crear momentos de crear memorias, de vivir incansablemente, no volver a ser un autómata, yo viví quince años de mi vida hasta el día que me diagnosticaron de cáncer solo caminando, diciendo donde tengo que…párate aquí, vete allá, tenemos que tocar allá y no veía la vida. Cuando pensamos que estamos más vivos que nunca, realmente todos los días estamos muriendo y lo comencé a ver así, yo no veo mi vida como que todos los días es un día más, no, es un día menos y así lo trato”, añadió.

Fue en junio del año 2024, cuando Don Omar, expresó públicamente que tenía cáncer y que se le tuvo que extirpar un riñón donde tenía un tumor cancerígeno.