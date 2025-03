Carlos José Torres se enteró de la pérdida su hija antes de ir en vivo

El animador de Pégate al Mediodía, Carlos José Torres, se expresó por primera vez sobre la pérdida de una de sus hijas por nacer, noticia que lo tomó justo antes de que hiciera el anuncio sobre el género de las gemelas en el programa en vivo.

Según explicó Torres en El Circo de la Mega (106.9 FM) fue justo antes de entrar al estudio del programa de Wapa Televisión que recibió una llamada donde se le indicó que una de sus hijas por nacer ya no tenía latidos en el corazón.

En ese momento, el animador tuvo que dialogar con su pareja Jaidelys Acevedo Valentín, su madre y la producción del programa sobre si finalmente se debía realizar la revelación de género en vivo. Finalmente, este decidió continuar con el anuncio y fue ahí donde indicó que una de las gemelas tenía unas complicaciones.

“Todo iba bien, se veían saludables, fuertes y el sábado pasado tuvimos la revelación de sexo, que íbamos a transmitir en vivo por Pégate al Mediodía el lunes, pues llego ese lunes con todas las ansias del mundo a hablar si iban a ser nenas o nenes, cuando llego entrando a los estudios, recibo la noticia de que una de las bebés lamentablemente ya no tenía latidos, la causa no se sabe”, expresó Torres.

El animador indicó que a pesar de la lamentable noticia que recibió justo antes de ir al aire, decidió tras dialogarlo con su familia que debía cumplir con su deber y realizar el anuncio en el programa.

“Imagínate eso en un programa en vivo, yo a punto de anunciar la revelación de sexo, me cogió por sorpresa, no sabía hacer el programa, fue un proceso”, expresó.

“En medio de la revelación de sexo ante Puerto Rico, tuve que dar una noticia donde dije que una de mis hijas estaba complicada de salud”, añadió.

Torres quien también fue uno de los participantes de Guerreros Puerto Rico en Wapa TV, indicó que el proceso ha sido una mezcla de emociones.

“Hace un mes di la noticia de que voy a ser padre, ha sido un reguero de emociones, es algo que he anhelado toda mi vida, cuando me dieron esa noticia al principio no pude ni hablar, cuando lo dije en el programa no podía ni hablar ha sido un proceso bien bonito”, indicó.