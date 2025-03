LCDLF All Stars.

El cubano Carlos Chávez se convirtió la noche del domingo, 23 de marzo de 2025, en el primer habitante en autosalvarse en la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

Finalista de LCDLF 3 queda eliminado de “La Casa de los Famosos Colombia 2″

PUBLICIDAD

Carlos sale de la placa de nominados, en la cual siguen: Lupillo Rivera, Dania Méndez, Carlos “Caramelo” Cruz, Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz, Luca Onestini, Julia Gama y Diego Soldano.

Durante la gala de la noche del lunes, se conocerá el nombre del séptimo eliminado de la temporada.

Hasta el momento, los eliminados de LCDLF 5 son: Salvador Zerboni, Valentina Valderrama, Varo Vargos, Nacho Casano, Aleska G. Castellanos y Erubey de Anda.

LCDLF All Stars: Carlos se salva y deja siete habitantes nominados en la séptima semana

Laura Bozzo desprecia la comida que le hacen en “LCDLF ALL Stars”: “Es un asco, es horrible”

La presentadora Laura Bozzo nuevamente fue criticada en las redes sociales luego de despreciar y llamar “asco” la comida que le hicieron el pasado miércoles, en la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

Amigas y rivales: Manelyk enfrenta a Dania por doble juego en “La Casa de los Famosos: All Stars”

PUBLICIDAD

“Es horroroso. Es un asco. Yo no me voy a comer esto. Es un asco esto. Es horrible. No puedes zampar zanahoria a una cosa que es tortilla de papa con huevo”, dijo Bozzo en una conversación con el cubano Carlos Chávez.

La dicha comida fue realizada por Julia Gama, quien sostuvo que cocinó temprano ya que a Laura le gustaba comer temprano en el día.

La controversial reacción de Bozzo ha sido “funada” en internet por seguidores del programa de estrategias y convivencia.