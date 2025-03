¡Es libre! Tekashi 6ix9ine se corta el grillete y aseguran viene con nueva música

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9nine publicó en sus redes sociales un video donde celebra que ya se pudo quitar su grillete tras ser intervenido nuevamente por las autoridades.

En el video, se puede ver al exponente urbano cortando el grillete y acompañado por varias féminas. Según reporta el medio TMZ, el rapero violó los términos existentes de su probatoria y tuvo que cumplir 30 días en prisión, seguido por 90 días de arresto domiciliario.

PUBLICIDAD

El medio también indicó que en los pasados meses, el rapero tuvo que limitarse a acudir a servicios religiosos y visitas a sus abogados. Además, de registrarse con un oficial de probatoria.

El rapero se mantiene bajo probatoria federal hasta el mes de noviembre. Sin embargo, los fanáticos del artista pueden esperar que este publique nueva música, ya que así lo adelantó a través de sus redes sociales.

6ix9ine asegura que su relación con Yailin La Más Viral fue en venganza a Anuel AA

Tekashi 6ix9ine aseguró en una reciente entrevista que su relación con Yailin La Más Viral fue en venganza a Anuel AA, luego de que el boricua le diera la espalda tras convertirse en testigo estelar del gobierno federal en contra de su expandilla, los Nine Trey Gangsta Bloods.

Fue en una entrevista con Jorge Pabón “El Molusco” que el rapero estadounidense reveló por qué tuvo un noviazago con la rapera dominicana, quien estuvo casada y es madre de Cattleya, una de las hijas del trapero boricua.

PUBLICIDAD

“La realidad es que yo no busqué a nadie, a mí me buscaron. Tú estabas haciendo canciones con un oficial correccional (Maybach Music Group)”, afirmó 6ix9ine del puertorriqueño, agregando que lo pegó en Estados Unidos porque solo sonaba en Puerto Rico.

“Me enemisté con Anuel porque él me dio la espalda y me co#%$ a su esposa en venganza”, precisó.

La rivalidad entre ambos inició en 2019, cuando 6ix9ine decidió ser el testigo estrella en un caso contra de la pandilla de convictos que se formó en Rikers Island para la década de los 90.