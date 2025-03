Carlos Torres pide oración por sus gemelas tras complicación en medio de embarazo

El animador de Pégate al Mediodía (Wapa TV), Carlos Torres, solicitó a sus seguidores que mantengan a su pareja y sus gemelas que están por nacer en oración debido a unas complicaciones que han surgido en medio del embarazo.

Torres hizo las expresiones en el programa de televisión, luego de que se revelara que está esperando le nacimiento de dos niñas. Hace unas semanas, se había revelado que su pareja se encontraba embarazada.

PUBLICIDAD

“Yo estoy lleno de emociones en estos momentos, quiero darle las gracias a todos los colaboradores que estuvieron ahí en un momento tan espacial. Quiero pedir oración porque una de las gemelitas está sufriendo unas complicaciones y este momento yan especial no lo quiero arruinar pero todo se lo estoy dejando a papa Dios en sus manos y que sea él quien decida”, expresó Torres.

Previo a sus expresiones, se presentó un video donde se muestra el “gender reveal” que realizó junto a su pareja en el fin de semana, donde se reveló que se trata de dos niñas.

Fue el pasado 10 de marzo cuando el animador reveló que será padre por partida doble.

“Ustedes no saben lo mucho que yo he querido decirlo, tengo tantas emociones... Son dos bendiciones que llegan a mi vida. No tengo palabras”, precisó el también modelo en el espacio televisivo.

Torres además prometió a la audiencia ser testigos de todo el proceso de gestación y nacimiento de sus primogénitos.

PUBLICIDAD

El programa, liderado por Sunshine Logroño e Hilda Santini, publicó un video en su cuenta de Instagram con el siguiente mensaje: “Noticia Exclusiva. Crece nuestra familia de Pégate!@mr.carlosjose nos reveló que esta esperando no uno, si no que 2 bebes”.

En el video, se puede ver el momento cuando Torres les confiesa la noticia a sus compañeros; Jailene Cintrón, Natalia Rivera, Karla Michelle Sánchez y Nelson Del Valle; quienes no dudaron en felicitarlo.