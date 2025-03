Laura Bozzo desprecia la comida que le hacen en “LCDLF ALL Stars”: “Es un asco, es horrible”

Laura Bozzo desprecia la comida que le hacen en “LCDLF ALL Stars”.

La presentadora Laura Bozzo nuevamente fue criticada en las redes sociales luego de despreciar y llamar “asco” la comida que le hicieron el pasado miércoles, en la quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo).

“Es horroroso. Es un asco. Yo no me voy a comer esto. Es un asco esto. Es horrible. No puedes zampar zanahoria a una cosa que es tortilla de papa con huevo”, dijo Bozzo en una conversación con el cubano Carlos Chávez.

La dicha comida fue realizada por Julia Gama, quien sostuvo que cocinó temprano ya que a Laura le gustaba comer temprano en el día.

La controversial reacción de Bozzo ha sido “funada” en internet por seguidores del programa de estrategias y convivencia.

