El ciclismo y el periodismo: las dos rutas de Roberto Cortés

Además de ser un veterano periodista, cuando no está en el noticiero, el meteorólogo Roberto Cortés Soto dedica su tiempo a pedalear en su bicicleta por las montañas de Puerto Rico.

Tras el fallecimiento de su padre, el abogado Roberto “Tito” Cortés Matos, durante la pandemia de COVID-19, el comunicador vio en el ciclismo un escape y una vía para mejorar su salud.

“A veces la gente dice que es una fiebre, como cualquier otra cosa, como cualquier hobby (pasatiempo), pero lo descanso más en salud”, sostuvo el reportero al dialogar con Metro Puerto Rico.

El impacto de su padre en su vida

El periodista estuvo expuesto al ruralismo del país desde una edad temprana, pues sus padres son naturales de Utuado. Fue en ese municipio central donde su padre disfrutó sus últimos años de vida.

Aibonito, sumándose a Utuado, era el destino de deleite entre los dos. Una vez al mes, o cada tres semanas, el periodista y su padre gozaban de paseos y de visitar chinchorros en el centro de la isla.

Ante la repentina muerte de su padre, Cortés Soto encontró una nueva dirección. En su sexagésimo cumpleaños, en 2021, decidió concentrar sus esfuerzos en mejorar y mantener su salud.

“Entre ambas cosas, yo digo: ‘espérate, yo tengo ahora que llenar un hueco que ya tengo en mi estilo de vida, que es el ir a compartir con mi papá”, recordó. Desde entonces, el meteorólogo se enfocó en su bienestar físico.

El ciclismo como superación

Al pedalear, Cortés Soto desbloqueó una manera más para superarse. Usualmente, corre entre 30 a 50 millas, y su mayor extensión en carretera ha sido de 52 millas.

“Ya no soy un bacala’o”, vaciló.

En el trayecto con su bicicleta de montaña, Cortés Soto ha tratado de ejercitarse al menos un día a la semana, al igual que una carrera en grupo, que le llaman una “nocturna”, durante los fines de semana.

En 2023, ya con varios años de entrenamiento en su haber, el grupo de ciclistas Los Coyotes de San Sebastián le dedicó una corrida nocturna al comunicador por su labor en Telemundo, al ser el primer meteorólogo en reportar el clima para ciclistas específicamente.

Entre sus lugares favoritos para correr bicicleta de montaña, el periodista destaca la ruta de Los Pinchos, en Salinas, y Los Tubos Reserva Natural de Tortuguero en Manatí.

“Caramba, esto está chévere”, pensó al adentrarse en el mundo del ciclismo.

Con el paso del tiempo, Cortés Soto subrayó que ha logrado superar desafíos en su rendimiento atlético, pues considera que “el que tenga intención, lo puede hacer”.

“Obviamente, la comodidad es chévere. Yo me siento en un sofá con aire acondicionado, pongo televisión y me pongo a ver una película. Y yo no me quiero levantar. Yo voy a hacer eso, pero voy a correr. Yo me voy a ejercitar”, enfatizó el periodista sobre el balance entre el ejercicio y el ocio.