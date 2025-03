¿Habrá acuerdo entre Blake Lively y Justin Baldoni? Abogado del actor aborda la posibilidad

La ‘novela’ de Justin Baldoni y Blake Lively podría resolverse antes de lo pensado. El abogado del actor y director, Bryan Freedman, se ha pronunciado sobre las predicciones de que la batalla legal de su cliente con Lively podría resolverse antes del juicio.

La vida de Baldoni está bajo el foco de la atención desde que Lively, de 37 años, presentara una demanda legal en su contra, en diciembre de 2024, acusándolo de acoso sexual durante el rodaje de su película It Ends With Us. La actriz también alegó que Baldoni, de 41 años, intentó iniciar una campaña de desprestigio contra ella durante la promoción de la cinta.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo el abogado de Justin Baldoni sobre la batalla legal contra Blake Lively?

Durante su aparición en el podcast “The Town”, este pasado 12 de marzo, el presentador y ex abogado Matthew Belloni le preguntó a Freedman cuánto tiempo puede durar el caso. “No creo que habrá un juicio en este caso”, predijo Belloni, quien es miembro fundador del boletín Puck. “Simplemente creo que el potencial de circo y el daño para ambas partes aquí finalmente prevalecerá y ustedes llegarán a un acuerdo. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué no simplemente llegar a un acuerdo ahora? ¿Cuál es el número? ¿Qué se necesitaría para que esto desaparezca?”

Desde la perspectiva de Freedman, no está seguro de si “circo” es la palabra correcta para describir el caso: “Sigues refiriéndote a esto como un circo y lo entiendo. Ves muchos casos. Ves muchas cosas, pero la realidad es que esto no es un circo cuando pasas por una experiencia así”, explicó. “He representado a muchas personas en los peores momentos de su carrera, los peores momentos de su vida. Justin ha sido destruido por esto.”

Freedman dijo que las acusaciones son “algo realmente serio” y es importante que se revele la verdad. “ En estos tiempos, la única manera en que realmente puedes recuperar [tu reputación] es probando tu inocencia y eso es en lo que estamos trabajando activamente ”, compartió. “Eso solo puede hacerse en un tribunal.”

A las acusaciones de Lively, Baldoni respondió negándolas y además presentando su propia demanda contra la ex actriz de Gossip Girl, su publicista, y su esposo, Ryan Reynolds, en enero.

Antes de que se espere que comience el juicio de Baldoni y Lively en mayo de 2026, Baldoni y su equipo lanzaron un sitio web con la URL de “thelawsuitinfo.com” para permitir al público acceder a una “Demanda Enmendada” y una “Cronología de Eventos Relevantes.”

“El sitio web es en realidad una culminación de alegaciones públicas que son accesibles públicamente y que habían sido presentadas y son fácilmente accesibles”, compartió Freedman con Belloni. “Es un lugar donde puedes encontrar cosas.”