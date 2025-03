Sinfónica de Puerto Rico y Humberto Ramírez vuelven a unir fuerzas

Luego del rotundo éxito de Jazz Sinfónico hace dos años, la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (OSPR) y la renombrada Big Band de Humberto Ramírez vuelven a unir fuerzas para una noche inolvidable con el Concierto Pops 4 de esta temporada: Jazz Sinfónico 2. El concierto, que fusiona la grandeza de la orquesta sinfónica con el vibrante espíritu del jazz, se llevará a cabo este viernes, 21 de marzo de 2025, a las 7:00 p.m., en la emblemática Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce (CBA).

Bajo la dirección del maestro Rafael Enrique Irizarry, el programa ofrecerá una cuidadosa selección de composiciones y arreglos que celebran la riqueza y diversidad de estos dos géneros musicales.

“Jazz Sinfónico 2 es una celebración de la creatividad y la colaboración artística. Este concierto no solo destaca la versatilidad de nuestra orquesta, sino que también refuerza el poder de la música para unir géneros y audiencias. Es un privilegio dirigir este programa que promete ser una experiencia inolvidable para todos los presentes. Para la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, estas colaboraciones con músicos de renombre, como el maestro Humberto Ramírez, representan una oportunidad invaluable para explorar nuevos horizontes creativos y fortalecer nuestro compromiso con la innovación artística, honrando al mismo tiempo nuestra rica tradición musical”, manifestó el maestro Irizarry, director asociado de la OSPR.

El repertorio incluirá piezas como Cohesión, Easy Time, El Ministro, Mis Abuelos, Pasiones, Plena Para Keta, Portrait Of A Stranger, To My Song, To The King y Un Bolero Para Tí. El variado programa promete una velada extraordinaria para los amantes de la música. Todas las piezas están compuestas y orquestadas por Ramírez.

Por su parte, la directora ejecutiva de la Corporación de Artes Musicales, Melissa Santana explicó que “este concierto es una muestra del compromiso de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico de llevar experiencias innovadoras y de alta calidad artística al público. Jazz Sinfónico refleja nuestra misión de conectar con diversas audiencias y enaltecer nuestra oferta cultural. La primera vez que realizamos este junte en 2023 fue un éxito rotundo, y estamos seguros de que en esta ocasión será igual”.

Humberto Ramírez es un destacado trompetista, arreglista, director y productor puertorriqueño, reconocido como uno de los músicos más innovadores de su generación. Estudió en la Escuela Libre de Música de San Juan, en Berklee College of Music en Boston y en Dick Grove School of Music en Los Ángeles. Desde que lanzó su primera producción discográfica, se ha consolidado como el principal exponente e impulsor del jazz en Puerto Rico. Ha grabado 20 discos en los cuales ha experimentado con una amplia variedad de formatos: duetos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos, octetos y “Big Bands”. A lo largo de su prolífica carrera, Ramírez ha recibido múltiples premios y reconocimientos dentro y fuera de Puerto Rico.

Los boletos para el Concierto Pops 4: Jazz Sinfónico 2 están disponibles en Ticketera, Ticket Center y la boletería del CBA. Para mantenerse informado sobre este y otros conciertos, puede visitar la página oficial de la OSPR o sus redes sociales.