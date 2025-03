“Sentimiento Natural”: La carta de presentación de Aitana para Puerto Rico

La cantautora española Aitana Ocaña Morales, mejor conocida por solo Aitana, a masa más de 12 millones de oyentes en Spotify, y más de mil millones de vistas en YouTube, sin embargo, había un mercado que le faltaba por conquistar: Puerto Rico.

Aitana se ha destacado por sus ritmos de pop, electro y fusiones de género urbano, y ahora se encuentra lista para conectar con la audiencia boricuas con el sencillo “Sentimiento Natural” junto a Myke Towers.

“Me cuesta creérmelo todavía porque es que yo a él [Towers] le admiro demasiado desde hace mucho tiempo y siempre me ha encantado”, indicó en entrevista virtual con Metro Puerto Rico y El Calce.

La colaboración junto al exponente urbano es su primera con un puertorriqueño, pero Aitana aseguró que no será la última, pues adelantó que su álbum nuevo contará con un artista más de la isla del encanto.

La española escogió que “Sentimiento Natural” fuese el segundo sencillo de su esperado álbum porque no había visto a Towers adentrarse en el género del pop.

“Realmente hace de todo, Myke, pero es verdad que yo nunca le he visto tanto dentro del género pop, entonces, me lo he llevado un poquito para mi género”, abundó.

Aitana detalló quería colaborar con Towers desde que escuchó el tema “La Playa” en el 2018.

“Empecé a escuchar todos sus temas, y dije ‘me muero por tener una canción con este artista’, pero también pensaba ‘no creo que vaya a querer colaborar conmigo porque somos de géneros un poco distintos’”, contó.

Towers y Aitana comenzaron a compartir espacios en la música el año pasado al coincidir en festivales de música en España, sin embargo, nunca se habían conocido.

“Él me empezó a seguir por Instagram que me hizo mucha ilusión porque pensé ‘ostras que bien Myke sabe mi existencia’, pero nunca me atrevía escribirle”, relató.

El contacto entre los artistas se dio gracias a que Aitana compartiera la canción “Sexo Desenfrenado” de Towers a sus historias de Instagram lo que llevó al puertorriqueño a mandarle un mensaje de agradecimiento.

La cantante recordó que el resto fue historia, y Towers rápido aceptó en hacer música juntos.

Aunque no ha visitado a Puerto Rico, Aitana compartió que está rodeada de la cultura puertorriqueña viviendo en Miami. “Me muero de ganas de ir a Puerto Rico”.

Álbum nuevo luego de “Metamorfosis”

El anticipado álbum de Aitana llegaría luego del estreno de su documental “Metamorfosis” en Netflix.

“Creo que todo sin querer se ha como encajado de una forma muy orgánica, ni tan siquiera como estaba muy premeditados”, sostuvo.

El documental exploró la vida de la artista desde su ascenso en el 2017 hasta el presente con el paso de una era nueva musical.

De igual forma, en el video del primer sencillo promocional “Segundo Intento”, se marcaría el inició de una etapa nueva.

La artista se limitó en respuesta sobre qué anticipar de su producción discográfica, pero aseguró que se centrará en el color azul.

“Hay muchas Aitanas. Dentro de casa uno de nosotros tenemos a muchos de nosotros. Hay una canción de Vanesa Martín que dice ‘a todas las mujeres que habitan en mí, juro que hay alguna que yo ni conozco’, y eso me parece súper real, súper bonito porque es como ‘no sé quién es Aitana’. Me gusta ir descubriendo un poco quién voy siendo a lo largo de la vida”, reflexionó.

Mira la entrevista completa: