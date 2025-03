Con documental y nuevo baterista: así será el regreso de Oasis a los escenarios

Después de más de una década desde su última presentación en vivo, Oasis regresa con fuerza al mundo de la música. Los hermanos Liam y Noel Gallagher han confirmado que la banda estará de vuelta en los escenarios en 2025 con una gira que promete ser uno de los grandes eventos del año. Este regreso no solo incluye conciertos, sino que también se documentará en un filme que capturará todos los detalles detrás de su regreso triunfal.

El proyecto contará con la dirección de Dylan Southern y Will Lovelace, quienes previamente trabajaron en el exitoso Meet Me in the Bathroom y Shut Up and Play the Hits. Además, el filme será producido por Steven Knight, creador de Peaky Blinders y director de Spencer.

PUBLICIDAD

La alineación confirmada para la gira Oasis Live ’25

Después de meses de rumores y especulaciones, la alineación para la esperada gira Oasis Live ’25 finalmente fue filtrada, desatando una gran emoción entre los fans. De acuerdo con fuentes cercanas a la banda, confirmadas por NME, la formación contará con miembros históricos de Oasis junto a nuevos integrantes.

Entre los confirmados se encuentran el bajista Andy Bell, quien reemplazó a Paul Guigsy McGuigan en 1999, el guitarrista Gem Archer y el miembro fundador Paul “Bonehead” Arthurs. La principal sorpresa en esta alineación es la inclusión del baterista estadounidense Joey Waronker, quien se une por primera vez a Oasis. Reconocido por su trabajo con artistas de renombre como Beck, R.E.M. y Roger Waters, Waronker es un fichaje significativo para la banda y ha generado gran revuelo debido a su vinculación con proyectos como Atoms for Peace junto a Thom Yorke.

Liam Gallagher reacciona a la filtración de la alineación

Tras la filtración de la alineación, Liam reaccionó en sus redes sociales cuestionando la veracidad de la información publicada por NME. A través de una publicación en X, el cantante pidió saber quién había sido la fuente de la filtración y ofreció una entrevista exclusiva para aclarar los detalles de la gira. A pesar de la sorpresa, Liam dejó claro que no le preocupaba tanto la revelación de la alineación, sino el hecho de que la información hubiera provenido de una “fuente cercana a la banda y la gira”, lo que le causaba “gran inquietud”.

Además, el líder de Oasis aprovechó para hacer una broma sobre la composición de la banda, mencionando a personajes como “Peppa Pig” en la batería, “Beto y Enrique” en guitarra y bajo, y “Finger Bobs” en los teclados, manteniendo el misterio en torno a los detalles exactos de la formación.