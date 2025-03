“Siempre te voy a amar”, viudo de Selena Quintanilla leyó carta que ella le dejó

En el documental ‘Selena y Los Dinos’, que se estrenó el 10 de marzo en SXSW, Chris Pérez, viudo de la fallecida cantante Selena Quintanilla, leyó una carta que ella le dio antes de casarse en 1992.

Tras casi 30 años del asesinato de la ‘Reina del Tex-Mex’ a manos de Yolanda Saldívar, la producción dirigida por Isabel Castro, muestra la vida de la artista por medio de entrevistas con sus padres, hermanos, de su equipo de trabajo, y por supuesto, con su viudo.

Según reseñó People, el guitarrista Chris Pérez contó su historia de amor con Selena Quintanilla, y en su relato, leyó una carta que ella le escribió a mano antes de que se casaran en secreto. La misiva la hizo en un tiempo en el que no se veían porque Abraham Quintanilla, padre de ella, lo despidió de la agrupación cuando se enteró de su noviazgo. Se enviaban cartas uno al otro para mantenerse comunicados.

“A mí nunca me gustó lo del secreto desde el principio, yo siempre quise tener el respeto de Abraham”, contó, aseverando que se sintió “muy triste” al no tener la aprobación de su suegro.

Chris-Perez-Selena-Quintanilla.jpg (Sandy Sandoval)

Una de las cartas, que Selena le escribió durante el tiempo sin verse, ella le decía: “Dios Chris, he estado tan desconectada últimamente, es patético. Me estoy volviendo loca, te lo juro. Yo quisiera que todos me dejaran sola”.

La artista mostraba su satisfacción por tener la aprobación de su romance con Chris. En la carta continúa: “Lo siento por asustarte sobre querer casarme contigo, pero creo que estoy tratando de probarte, de saber cuánto tú me amas… Recuerda que yo siempre te voy a amar, para siempre, y te extraño más con cada segundo que pasa”.

Chris no aguantó emocionarse al leer la misiva, por lo que calló un buen rato para poder seguir hablando.

Selena Quintanilla fue quien propuso matrimonio a Chris Pérez

Chris Pérez contó que fue la propia Selena Quintanilla, quien le propuso matrimonio. Un día, ella tocó a su puerta y le dijo: “Vamos a casarnos”, y aunque en un principio, él no aceptó que se casaran sin el apoyo de sus padres, luego accedió por “su amor” por ella.

La pareja se fugó el 2 de abril de 1992. Estuvieron casados casi tres años, hasta que ella murió asesinada por Saldívar el 31 de marzo de 1995. Tenía 23 años.

Para molestia de los familiares, amigos y fans de la cantante, su asesina podría salir en libertad condicional este 31 de marzo, ya que según la ley de Texas, las personas condenadas por delitos graves como narcotráfico, homicidios, robos o violaciones, tienen la posibilidad de quedar libres de forma condicional, si ya cumplireron la mitad de su condena o 30 años de prisión.