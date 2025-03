Nuevo mensaje de Justin Bieber preocupa a sus fans

El cantante Justin Bieber difundió en sus historias de Instagram un mensaje con el que preocupó a sus seguidores. Durante las últimas semanas, los medios han reseñado sobre cómo sus fans se inquietaron por su apariencia desaliñada, por lo que sus recientes escritos, los alertaron aún más.

En su mensaje, el artista dice: “ La gente me dijo toda mi vida, ‘wow Justin te lo mereces’, y yo personalmente siempre me he sentido indigno. Como si fuera un fraude, como cuando la gente me dijo que merezco algo ”.

Continuó: “ Me hizo sentir furtivo, como maldito. Si solo supieran mis pensamientos. Qué crítico soy, qué egoísta soy realmente. No estarían diciendo esto. Digo todo esto para decir, ‘Si te sientes furtivo, bienvenido al club’. Definitivamente, me siento inigualable e incondicional la mayoría de los días ”.

El mensaje no pasó desapercibido en su cuenta de Instagram, donde tiene 294 millones de seguidores. Según The Mirror, las palabras de Justin Bieber dan a entrever que podría estar sufriendo del síndrome del impostor, con el que las personas se seinen como un fraude o que no merecen el éxito, a pesar de sus grandes habilidades; quien padece de este síndrome, no interioriza sus capacidades y logros.

Antes de este mensaje, Justin Bieber expuso en redes que “no tenemos nada que demostrar hoy. Solo el regalo de la vida hoy para aceptar y recibir. Nada se nos debe. Y no le debemos nada a nadie”.

Justin Bieber dice estar en una de las mejores etapas de su vida

The Mirror recordó que ante los rumores sobre su apariencia, Justin Bieber dijo por medio de sus representantes que actualmente, está en una de las mejores etapas de su vida y desmintió los comentarios de que está tomando drogas.

El citado medio evocó lo expuesto por otro representante del artista en TMZ, afirmando que los últimos 12 meses han sido “muy transformadores para él, ya que terminó con varias amistades cercanas y relaciones comerciales que ya no le servían”. Además, repudió los comentarios negativos sobre su apariencia, recalcando que la gente siempre busca “narrativas dañinas”.

En su más reciente post de Instagram este miércoles, Justin Bieber se mostró frente a un piano, como haciendo ver que trabaja en una nueva producción musical. Sus fans están ávidos porque pronto lance sus nuevos temas. Además, ha hecho publicaciones en los que se ve muy bien en su relación con Hailey Bieber, ya que se exhiben abrazados y riéndose.