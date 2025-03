Jack Quaid: “trato de crear personajes con los que el público se pueda identificar”

Destinado desde su nacimiento a convertirse en actor, Jack Quaid no solo es hijo de las mega estrellas Meg Ryan y Dennis Quaid, sino que sus famosos progenitores le bautizaron Jack en honor a Jack Nicholson, que ayudó a Dennis a dar sus primeros pasos en Hollywood.

Con una infancia marcada por las visitas a los rodajes de sus famosos progenitores, Jack recuerda crecer dentro de la industria. “Fui a un colegio donde había muchos niños con padres dentro de la industria. Yo no me sentía distinto al resto. Hasta que maduras y descubres que no es tan frecuente que tus padres sean, los dos, actores reconocidos internacionalmente. Para ser honesto, no me impactó realmente crecer con dos padres famosos, lo que me impactó fue descubrir los titulares sobre su separación porque entendí que todo el mundo lo sabía. Entonces, sí, entonces supe que eran famosos, pero para mí ellos eran solo mis padres”.

PUBLICIDAD

Jack fue al colegio progresista Crossroads de Santa Mónica, donde también acudieron Jack Black y Gwyneth Paltrow, y cuando tuvo clara su vocación se mudó a Nueva York para estudiar en la prestigiosa New York University Tisch School of the Arts, donde se graduó Angelina Jolie. Antes de graduarse, Jack recibió la oportunidad de participar en el elenco de ‘Los Juegos del Hambre’ y desde entonces no ha parado de trabajar.

Esta semana estrena en todo el mundo ‘Novocaine’, donde interpreta a un tipo normal que padece una enfermedad que le impide sentir dolor. Si están al tanto del trabajo de este joven actor, su último gran papel es en la serie de Amazon ‘The Boys’ dando vida al personaje de Hughie, que también es un tipo normal que ha estado experimentando con superpoderes después de consumir regularmente una droga conocida como “V”. Entre ambos personajes parece existir una semblanza en cuanto a un superpoder por causas anómalas a la vida del protagonista. “Es cierto que puede haber un paralelismo entre ambos: Nate, (Novocaine) es un hombre incapacitado para sentir dolor físico, una condición que es mucho mejos glamorosa en la vida real. Hughie, también ha dejado atrás su vida normal en una tienda para cuidar de un grupo de violentos heroes”.

Quaid tiene la misma cualidad de su madre, Meg Ryan, para trascender con sus personajes aportando su encanto innato. A él le gusta mezclar géneros en sus películas, consciente de que al público se le está atragantando el cine de superhéroes. “Me atrajó la idea de que Nate sea un tipo normal. Puede resultar catastrófico si resulta gravemente herido y, digamos, pierde una enorme cantidad de sangre sin siquiera darse cuenta. Cuando decidí rodar este filme, quise asegurarme de que la película fuera genial y tuviera un tono brutal. No es una película de terror en absoluto porque la primera parte es una comedia romántica, pero según avanza la trama se va convirtiendo en una película de acción para los fanáticos del terror por la cantidad de sangre que hay”, nos explicó el actor durante el Fantasy Festival de Los Ángeles.

“No es una película de terror en absoluto porque la primera parte es una comedia romántica, pero según avanza la trama se va convirtiendo en una película de acción para los fanáticos del terror por la cantidad de sangre que hay” — Jack Quaid, actor

“Nate es un tipo solitario por su enfermedad. He intentado interpretarlo como alguien sencillo, acomplejado. Sin duda, es el tipo más dulce que he representado en mi carrera, pero, al mismo tiempo, es un auténtico héroe porque lo arriesga todo por Sherry, la mujer que ama. Me gusta que no se desanima aún teniendo una discapacidad. Su actitud es su gran poder”.

Como ocurre con la mayoría de las películas de acción interesantes, ‘Novocaine’ cuenta la romántica historia de Nate y Sherry, a quien da vida la actriz Amber Midthunder. Como suele ocurrir en las películas, todo cambia cuando el amor entra en escena. Durante meses, Nate ha estado suspirando por Sherry, una compañera de trabajo en su banco, y un café derramado los lleva a tener una cita para almorzar que se convierte, posiblemente, en la mejor noche en la vida de Nate. De repente, tiene una visión optimista de su futuro y se cree capaz de superar los límites de su trastorno. Justo entonces, Sherry es tomada como rehén por un grupo de violentos ladrones de bancos. “Como actor, trato de crear personajes con los que el público se pueda identificar. Desde el primer momento me pareció importante la relación entre Nate y Sherry, ella es la razón por la que él arriesga su vida”. Los directores Dan Berk y Robert Olsen se esfuerzan por mostrarnos lo cuidadoso que es Nate con su trastorno. Cada borde afilado de su casa y su oficina está cubierto por una pelota de tenis y se abstiene de comer alimentos sólidos por miedo a morderse la lengua sin darse cuenta. Se ha pasado la vida siendo demasiado cauteloso, pero basta una noche con Sherry para que deje de lado todo lo que sabe. “Dan y Robert parecen gemelos sin ser familia. Me fascina su capacidad para entenderse, caminan igual, hablan igual. Me ha encantado trabajar con ellos y, si pudiera, trabajaría siempre con ellos. Si hubo algo que disfruté rodando este filme fue preparar la coreografía de las escenas de acción. Es un cinta donde no tuve descanso, hay acción en todas las escenas, de hecho me recuerda a las películas de los 80 donde la acción era el corazón de toda la trama”, admite Quaid.

PUBLICIDAD

La carrera del joven Quaid no solo es exitosa en el cine comercial , sino que ha encadenado varios triunfos en en el género independiente, como ‘Roadies’, que puso en marcha mediante crowdfunding junto a Eve Hewson, la hija del cantante Bono; ‘Just 45 Minutes from Broadway’, o ‘Just Before I Go’ en la que estuvo a las órdenes de Courteney Cox. “Siempre he sido consciente de que debía trabajar el doble y demostrar que merecía cada papel que conseguía. Sabía que la puerta estaba abierta para mí en muchos sentidos en los que no está abierta para otros actores. Yo trato de trabajar tan duro como puedo para demostrar que merezco cruzar cada puerta que me abren”.

Al mismo tiempo, Jack Quaid es un destacado actor de voz doblando personajes en videojuegos de la saga ‘Sombras de Mordor’ y sobre todo en la animación, participando en varias entregas animadas superhéroes como ‘Spider-Man: Cruzando el multiverso’ y ‘My Adventures with Superman’. “No voy a negar lo que ya sabe todo el mundo, yo crecí obsesionado con Star Trek y los cómics de Superman”, admite. Además, el hijo de Meg Ryan triunfa en la televisión en la mencionada serie ‘The Boys’, donde interpreta al entrañable Hughie Campbell, contrapunto perfecto a la sociopatía exhibida por la mayoría de los personajes que aparecen en la serie. Fue el propio creador de la serie, Eric Kripke, el que se empeñó en reclutar a Jack después de verle en el piloto de ‘Sea Oak’, serie de Amazon Prime Video que nunca llegó a emitirse y en la que compartía pantalla con Glenn Close.

Su metamorfosis en ‘The Boys’ le hace transformarse de un tipo pasivo y tímido a otro increíblemente violento. “Hughie cambia mucho. Ha dejado de ser un niño ingenuo que trabajaba en una tienda de electrónica para verse inmerso en este mundo demencial de superhéroes donde unos dicen que son una cosa y son algo completamente diferente. Para mí, el viaje que he tenido con ‘The Boys’ ha sido increíble porque me ha llevado hasta donde estoy ahora. Si miro hacia atrás, y veo donde comencé, yo mismo me sorprendo. Ha sido un viaje muy, muy divertido”.

Recién terminada la cuarta temporada, el actor asegura que la última ha sido su favorita. “Sin ninguna duda los guionistas se han superado a sí mismos. Cada vez rodamos locuras mayores y algunas escenas son incluso mejores que en los cómics”. Esta ha sido la penúltima entrega de la serie, ya que se ha anunciado que ‘The Boys’ finalizará con la quinta temporada. “Ese siempre fue el plan, pero creo que el final va a merecer la pena. Mi personaje tiene que tomar decisiones difíciles, empieza por un camino y luego salta a otro. Es uno de los pocos con un equilibrio moral muy definido, aunque a veces toma decisiones sorprendentes por pura necesidad” nos explicó el actor que se siente muy orgulloso de haber elegido la profesión de su padres. “Ellos me enseñaron lo que significa ser artista y les debo mi amor por esta carrera”. La serie cuenta también con la veterana actriz Elizabeth Shue. “Estamos hablando de una serie que abraza el lado oscuro de unos héroes que se han rendido a la fama y la celebridad. Muchos de nosotros conocemos ese lado oscuro de la fama y me pareció sensacional explorarlo dentro de este género”. Violenta y cruda, ‘The Boys’ tiene un tono más parecido a los cómics de DC que a Marvel. “Es pura dinamita. Pero nosotros nos informamos por los cómics. Todo está escrito en la novela gráfica y nos beneficiamos de que haya una audiencia deseando ver esta serie”.

Consciente de ser juzgado como un ‘nepobaby’ de Hollywood por haber tenido mejores oportunidades en la industria que otros que no tienen padres famosos, el actor acepta las críticas con ese encanto tan familiar. “No importa lo que haga, la gente va a llamar la atención sobre ello. Me inclino a estar de acuerdo”, dijo la estrella de 32 años, “Soy una persona inmensamente privilegiada”.

13 de marzo

es la fecha de estreno de Novocaine en cines.