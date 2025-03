Exparticipante de “La Casa de los Famosos” y “Los 50″ revela problemas con el alcohol

El actor Jonathan Islas reveló a través de un video en sus redes sociales que enfrenta problemas con el alcohol y decidió buscar ayuda.

"Hoy me rindo !!!! No me voy a fallar !!! Los amo gracias por todos estos años de su apoyo" (sic.), escribió Islas junto al video.

Islas fue el primer eliminado de la tercera temporada del reality show “La Casa de los Famosos”, ganada por la modelo boricua Madison Anderson Berríos. Este también fue parte de la segunda temporada de “Los 50″, transmitida durante el 2024.

Algunas figuras conocidas como: Fabián Ríos, Liliana Rodríguez, William Mora, Yarishna Ayala, Eduardo Barquin, Jeimy Osorio y Mauricio Henao, entre otros, les dejaron mensajes de aliento y apoyo a Islas en medio de la mencionada situación.

